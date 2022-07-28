قنصوة : بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة أكتوبر 2022

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عن بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة بسموحة إعتباراً من شهر أكتوبر القادم، واستعرض التطورات الإيجابية والتجهيزات التى تمت خلال الفترة الماضية والمتعلقة ببدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بنظام البرامج الدراسية فى تخصصات الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والهندسة والعلوم وعلوم الحاسب والبيانات.

وأكد رئيس الجامعة على التكامل التام بين جامعة الإسكندرية وجامعة إسكندرية الأهلية المنشأة من خلالها، لتستفيد الجامعة الأهلية من الإمكانات المادية والبشرية والتجهيزات المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية لتحقيق جودة العملية التعليمية، مؤكداً أن جميع التخصصات ستكون على مستوى ذو تنافسية عالمية وإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الإسكندرية الأهلية هي جامعة أهلية مصرية، تُعد جزء من جامعة الإسكندرية، صدر قرار إنشاءها من مجلس جامعة الإسكندرية في 1 أبريل 2021 تقع في منطقة أبيس، وتم تشكيل لجنة لعمل الدراسات اللازمة الخاصة بالجامعة وتحديد الكليات والأقسام العلمية واللوائح المنظمة لها، وستضم الجامعة عدد 14 كلية في مختلف التخصصات، وبدأت أعمال إنشاءات الجامعة في نوفمبر 2021، وستبدأ الدراسة في بعض الكليات في أكتوبر 2022.

وعلى صعيداً أخر أكد رئيس الجامعة على ضرورة تحفيز الإبداع بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب على النحو الذى يمكنهم من الإسهام الايجابى فى بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حلول للمشاكل الإقتصادية عن طريق التركيز على العلوم والمعارف والبحث والتطوير، والقيام بدورهم فى دعم الإقتصاد القائم على المعرفة لخلق منتجات جديدة، مؤكداً على قيام الجامعة بتوفير الدعم المالى اللازم لتبنى المشروعات والأفكار الإبتكارية لتحويل المعلومات إلى معرفة، ثم تحويل هذه المعرفة إلى منتج متميز وتقديم نموذج يحتذى به والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد القومى.