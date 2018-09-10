قنصوة : إنشاء منظومة نقل جماعى بالإسكندرية أولوية

مها يونس:قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه يعمل وفقا لأولويات علي المستوي القريب والمتوسط والبعيد، ومن ضمن الأولويات علي المدي الطويل هو إنشاء منظومة نقل جماعي بالإسكندرية تشمل تطوير ترام الرمل ، ومحور المحمودية، والذي يعد محورا تنمويا شاملا، وكذلك تنمية المناطق حول المحمودية.وأ

مها يونس:

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه يعمل وفقا لأولويات علي المستوي القريب والمتوسط والبعيد، ومن ضمن الأولويات علي المدي الطويل هو إنشاء منظومة نقل جماعي بالإسكندرية تشمل تطوير ترام الرمل ، ومحور المحمودية، والذي يعد محورا تنمويا شاملا، وكذلك تنمية المناطق حول المحمودية.

وأضاف أن هناك أولويات علي المستوي القريب والمتوسط منها؛ منظومة المخلفات الصلبة وإدارتها وتشمل تطوير المنظومة ووضع آلية لتطوير مصانع التدوير، وكذلك مشروعات المياه والطرق والمرور.

علي صعيد آخر، أوضح “قنصوة” أن الإسكندرية تهتم بتوطيد العلاقات الأفريقية، مؤكدا أن لها علاقات عديدة مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من الفروع فى أفريقيا، موضحا أن الجامعة نظمت قافلة طبية إلي كينيا، أول سبتمبر بمشاركة فريق طبي من كبار أساتذة طب العيون بالجامعة، وقامت بعلاج حالات قائمة الانتظار المتواجدة هناك، وهناك مساع لإقامة مراكز طبية متخصصة في بعض الدول الأفريقية.

