قنصل مصر في نيويورك : لابد من مواجهة عالمية للإرهاب

إيمان عوف طالب السفير هشام النقيب القنصل العام لمصر فى نيويورك، العالم بالتوحد في مواجهة الإرهاب. جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، خلال استقباله بالقنصلية المصرية فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كبار الشخصيات العامة والعشرات من أبناء الجالية المصرية لتقديم واجب العزاء ف

إيمان عوف

طالب السفير هشام النقيب القنصل العام لمصر فى نيويورك، العالم بالتوحد في مواجهة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، خلال استقباله بالقنصلية المصرية فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كبار الشخصيات العامة والعشرات من أبناء الجالية المصرية لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث مسجد الروضة والذى راح ضحيته أكثر من 300 شخص.

وأضاف: “هذا العمل الإرهابى الذى استهدف مسجدا فى سيناء لا يدع مجالا للشك أن أصحاب هذه الجرائم لا ينتمون إلى الإسلام أو أى ديانة وأن الإرهاب آفة تستهدف الجنس البشرى برمته

وتابع “لزاما على المجتمع الدول وشعوب العالم أن تقف يدا بيد فى مواجهة هذا الخطر الداهم وعدم السماح بأى فرصة لتبرير تلك الأعمال تحت أى مسمى”

وأشار إلى أن هذا الوطن لا يمكن أن يكون مرتعا لأصحاب الفكر الظلامى الذين حاولوا أن يفرضوا قيمهم المتطرفة على الوطن فلفظهم الشعب فعاثوا فى الأرض فسادا يقتلون التى حرم الله ويهدمون بيوت الله ولكن الشعب بوحدته ومبادئه سيهزمهم كما هزم الذين من قبلهم.

وأوضح أنه إذا كانت مصر قد كتب عليها أن تكون فى الصف الأول فى مواجهة خطر الإرهاب منفردة وأن تقدم التضحيات دفاعا عن قيم العدل وحق الإنسان فى الحياة فأن أقل ما يجب على المجتمع الدولى أن يقدمه هو الدعم الكامل غير المشروط وعدم السماح لداعمى الإرهاب بالاحتماء تحت أى مظلة.

وأكد أن هذا الفكر المشوه فى أذهان هؤلاء الذين يستندون إلى أفكار تزعم جاهلية المجتمع وتدعو لتكفيره ومن ثم تبرر العنف والقتل، وأنهم مجرد جماعات كل همها الحكم والسلطة تلهث بلا كلل لتقويض الدولة المصرية وترويع الآمنين.

وأشار كبار الشخصيات العامة فى كلماتهم إلى أن يد الإرهاب الآثمة لا تفرق بين أحد، ودعوا إلى الوقوف يدا واحدة فى مواجهة هذا الخطر.

وقدم واجب العزاء للسفير هشام النقيب القنصل العام لمصر فى نيويورك عدد كبير من الشخصيات، على رأسهم الكاردينال تيموثى دولان كبير أساقفة نيويورك والمرشح السابق لمنصب بابا الفاتيكان، والأنبا ديفيد مطران نيويورك، ورابى جوزيف بوتاسنك، وألونسو برنارد، وليتيتا جيمس وجوان جافى وعدد من ممثلى شرطة نيويورك، وممثلين عن مكتب عمدة المدينة، والسفير ماجد عبد الفتاح ممثل جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، ومجموعة نيو ايجيبت التى حرصت علي عمل لقاءات مع الحاضرين جميعا عبر قناتها التى تبث من أمريكا وآخرين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء الأنبا أنجليوس ممثل الكنيسة المصرية والنائب البابوى الجديد بشمال أمريكا، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.