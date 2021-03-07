قنصل مصر بالرياض يتابع إجراءات نقل جثمان عشري حسن

تستمر القنصلية في التواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية

تواصل وزارة الخارجية متابعة واقعة مقتل المواطن المصري المرحوم عشري محمد حسن بالرياض، حيث قام د. إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر في الرياض، اليوم بزيارة مصلحة الطب الشرعي.

وعقد القنصل اجتماعا مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلي أرض الوطن في أسرع وقت.

كما قام قنصل مصر بالرياض بزيارة المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية

وتستمر القنصلية في التواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.