قنصل روسيا الاتحادية: هناك التزام بتوريد كافة احتياجات الوكلاء من السلع الغذائية

أكد كارين فاسيليان قنصل دولة روسيا الاتحادية بالإسكندرية، على الالتزام بتوريد كافة احتياجات الوكلاء من السلع الغذائية وخاصة الزيوت سواء زيت دوار الشمس أو زيت الصويا .

وأضاف خلال كلمته فى لقاء زيارة الوفد الروسي التجاري لبحث سبل التعاون بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مع بعض التجار وأعضاء الغرفة، أنه تم توريد 8 ملايين طن من القمح إلى مصر من روسيا الاتحادية على مدار العام المنصرم .

وأشار فاسيليان إلى أن التعاقدات التى تم إبرامها الجانب المصري مع روسيا كانت تبلغ نحو 6 ملايين طن هي ما تم الاتفاق على توريده، لافتا إلى أن ما تم توريده يزيد عن ما تم الاتفاق عليه بنحو 2 مليون طن .

وأكد أن اللقاء اليوم يعقد فى ظرف راهن غير عادي ومتغير ويتزامن مع اليوم التاريخى بالأمس 26 أغسطس والذى يمثل ذكرى مرور 80 عاماً على العلاقات بين روسيا الاتحادية ومصر .

وأشار قنصل دولة روسيا الاتحادية بالإسكندرية إلى أنه نظراً لجهود الرئيسين بوتين والسيسى فإن العلاقات بين البلدين بدئت تعود مرة آخرى إلى الشراكة الاستراتيجية .

واعتبر أن أفضل مثال على العلاقات المصرية الروسية هو المشروع التاريخى فى منطقة الضبعة ، لافتاً إلى أن بناء المفاعل يتم بوتيرة أسرع من المخطط لها وكلنا أمل مع العام 2030 أن يتم افتتاح الرسمى لمحطة الضبعة .