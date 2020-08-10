قنصل إثيوبيا: وجود القوات السودانية على الحدود لا يجعلنا نتفائل خيرا

مستبعدا وجود أثار لمفاوضات سد النهضة حاليا على التوتر الحدودي.

أكد القنصل الإثيوبي بالقضارف، ألمايو سواقن، إن وجود القوات السودانية على الحدود لا يجعلنا نتفائل خيرا ، مستبعدا وجود أثار لمفاوضات سد النهضة حاليا على التوتر الحدودي.

ونقلت سبوتنيك الروسية عن صحيفة “المجهر” السودانية، أن سواقن أشار إلى أن وجود جيشي البلدين على الشريط الحدودي للدولتين، ربما يترتب عليه مخاطر تعكر صفو العلاقات بين البلدين.

وطالب سواقن الدولتين بسحب قواتهما من الحدود.

وقال سواقن: “وجود القوات لايجعلنا نتفائل خيرا”.

واتهم من وصفها بجهات خارجية دولية وإقليمية، بمحاولة جر السودان وإثيوبيا للدخول فى حرب لنسف الإستقرار في المنطقة الحدودية.

ولم يستبعد سواقن ارتباط ما حدث مؤخرا من إنفلات على الحدود بتبعات تداعيات المفاوضات الجارية حول ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أنه عاد، وقال: “لا يوجد توتر على الشريط الحدودي في الوقت الحالي”.

وشدد القنصل الإثيوبي على ضرورة ألا تكون آلية حل قضية الحدود بطريقة الخسارة والربح، حسب قوله.

وأتم “الأحداث والمناوشات الأخيرة تضررت منها الدولتين بسبب إغلاق المعابر التي أثرت على حركة التبادل التجاري بين الدولتين، فضلا عن فقدان الأرواح من كلا الطرفين”.