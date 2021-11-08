استثمار

«قنديل للصلب» يطرح على رئيس الوزراء إقامة مجمع لمسطحات الصلب لتوطين الصناعات المغذية

لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج
صفية حمدي 7:41 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 7:41 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “قنديل للصلب”، لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للدولة فى تنفيذ الخطوات الخاصة بتطوير قطاع الصناعة، والذى يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

ونوه إلى الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية، ودعم خطوات توطين الصناعات المغذية، تخفيضاً لحجم الواردات، وزيادة الاعتماد على الخامات المنتجة محلياً كمدخلات لعدد من الصناعات.

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ومن جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى الاهتمام والدعم الذى يلقاه قطاع الصناعة، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإرتقاء بمستوى تنافسية المنتجات المصرية من خلال الاهتمام بتصنيع مستلزمات ومدخلات الانتاج محلياً، دعماً للصناعة الوطنية.

واستعرض عمرو قنديل، عددا من المقترحات والمبادرات الخاصة بتعزيز مفهوم الصناعات المغذية، وما يتعلق بالاهتمام بتصنيع مستلزمات الانتاج محليا.

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ولفت فى هذا الصدد إلى المقترح الخاص بإقامة مجمع لمسطحات الصلب، باعتبارها ضمن الصناعات المغذية، التى تدخل فى تصنيع العديد من المنتجات الضرورية والحيوية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة “قنديل للصلب” أن المقترحات المطروحة تستهدف تعظيم إنتاجية المصانع الحالية من الصلب المسحوب على البارد والمجلفن والملون، بجانب إقامة مجمع جديد لدرفلة وطلاء المعادن، ودعم وتطوير صناعة الستانلس ستيل.

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وفى ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم تقديمه من أفكار ومبادرات تتعلق بتعزيز مفهوم الصناعات المغذية، والتوسع فى تصنيع مستلزمات الانتاج.

وأكد استمرار الحكومة فى دعم مثل هذه المشروعات والمقترحات، لما لها من دور كبير فى دعم الصناعة الوطنية، وتخفيض فاتورة الاستيراد، مطالباً بتقديم ورقة عمل مفصلة بما يمكن أن تساعد به الحكومة لتنفيذ وتطبيق هذه المقترحات والمبادرات.

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بقلم صفية حمدي

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