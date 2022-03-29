قنديل للزجاج : عرض شراء الوطنية للبلور متاح أمام حملة الأسهم لمدة عشرة أيام

أعلنت شركة قنديل للزجاج تحديد فترة سريان عرض شراء شركة الوطنية للزجاج والبلور بعشرة أيام عمل متاحة أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع فى البورصة المصرية.

وقالت قنديل للزجاج في إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة الثلاثاء، إن عرض الشراء متاح أمام حملة الأسهم بسعر 2 جنيه للسهم ابتداء من 30 مارس الجارى وحتى 12 أبريل القادم.

ومن المقرر تنفيذ العرض خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء فترة سريانه، وفقا لقواعد الرقابة المالية المنظمة لعروض الاستحواذ على الشركات.

ويستهدف العرض الاستحواذ على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور بنسبة 100% كحد أعلى، أو الاستحواذ على نسبة 51% كحد أدنى ،وفقا لتفاصيل العرض المرسل للرقابة المالية 22 مارس الماضى.

الرقابة توافق على مد فترة سريان عرض الجارحي تزامنا مع قنديل للزجاج

محمد عمران الرقابة المالية

وتنافس قنديل للزجاج مجموعة الجارحى للحديد والصلب التى تقدمت بعرض شراء رسمى بسعر أقل كثيرا من عرضها( 1.35 جنيه للسهم )،كما تنافس الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المحتمل دخولها للمنافسة بسعر 2.1 جنيه للسهم.

وأعلنت مجموعة الجارحي فى 2 مارس عن تقدم شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة بعرض شراء رسمى لعدد 15 مليون سهم تمثل كامل أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر.

وبلغ متوسط سعر المقدم من مجموعة الجارحى للاستحواذ على الشركة 1.35 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 20.25 جنيه وفقا لحسابات المال.

ووافقت الرقابة المالية على العرض فى وقت لاحق، وحددت إدارة البورصة المصرية مواعيد سريان العرض بعشرين يوم عمل تنتهى 30 مارس الجارى.

وأبدت الرقابة فى وقت لاحق موافقتها على طلب مرسل من شركة الوحدة للتنمية الصناعية بمد فترة سريان عرضها بالتزامن مع عرض قنديل للزجاج(المنافس الأقوى).

وقررت الهيئة مد فترة العرض لتنتهى مع فترة سريان عرض قنديل المنافس على أن ينتهى العرضين فى نفس اليوم (12 أبريل القادم)، مع جواز تقديم عروض أخرى منافسة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة (28 مارس ).

وتسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها.

الشرق الأوسط للزجاج تعلن دخول المنافسة بسعر 2.1 جنيه للسهم

وأعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج فى (27 مارس الجارى) دخولها فى المنافسة الشرسة للاستحواذ على شركة الوطنية للزجاج والبلور بسعر يتفوق على الجارحى وقنديل.

وقالت الشرق الأوسط للزجاج فى إفصاح مرسل للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تقديم عرض شراء منافس للرقابة المالية بسعر 2.1 جنيه للسهم. (لم تتقدم بعد حتى تاريخه ).

وفوضت الشركة المهندس عبد الجليل، رئيس مجلس الإدارة أو بيتر جيمس كاربنتر منفردين فى التوقيع على عرض الشراء الإجبارى وكل المستندات اللازمة لتنفيذ عملية الشراء.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الصفقة سيجرى تمويلها نقدا من الموارد المالية الذاتية، كما أشارت إلى أن عرض الشراء سيجرى تقديمها على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور بنسبة 100% كحد أعلى أو 51% كحد أدنى.

محمد الجارحي : الفحص النافى للجهالة المالية والقانونية استمر طوال العام الماضى

محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحى للحديد والصلب

وقال محمد الجارحي فى وقت سابق إن مجموعته عكفت طوال العام الماضي على أعمال الفحص النافي للجهالة قانونيًا وماليًا وفنياً؛ للتحقق من جميع الافتراضات والمعطيات الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى ملائمًا من الثقة والارتياح لكلتا الشركتين.

وتعهد الجارحي بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكل مزاياهم، وفقا لبيان حصلت “المال” على نسخة منه فى وقت سابق.

كما أكد الجارحى (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.

كما أشار إلى تعهد شركة الوحدة للتنمية الصناعية بشراء جميع الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذه، وذلك فور إخطار أي مساهم يرغب في بيع أسهمه.

كانت مجموعة الجارحي قد كلفت منى شلبي عضو مجلس الإدارة بإدارة عملية التفاوض مع مصرف أبو ظبي الإسلامي المالك لغالبية أسهم الوطنية للزجاج والبلور.

وتعد صفقة الاستحواذ على شركة الزجاج والبلور الثانية لمجموعة الجارحى، إذ سبق لها فى سبتمبر 2016 التقدم بعرض شراء 30 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بسعر 11 جنيهًا للسهم عبر شركة الوحدة للتنمية الصناعية.