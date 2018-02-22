قنبلة غاز إسرائيلية تستهدف طفلة بعائلة التميمي

متابعات أصيب أحد أطفال عائلة التميمي في رأسه جراء تعرضه لقنبلة غازية أطلقها, اليوم الخميس, جيش الاحتلال في بلدة دير نظام برام الله، وفق ما أورده وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت مصادر فلسطينية إن الطفل صالح محمود التميمي ( 10 أعوام) قد أصيب بقنبلة غاز بعد استهداف منازل المواطنين بوابل منها خلال موا

متابعات

أصيب أحد أطفال عائلة التميمي في رأسه جراء تعرضه لقنبلة غازية أطلقها, اليوم الخميس, جيش الاحتلال في بلدة دير نظام برام الله، وفق ما أورده وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطفل صالح محمود التميمي ( 10 أعوام) قد أصيب بقنبلة غاز بعد استهداف منازل المواطنين بوابل منها خلال مواجهات في البلدة, وأضافت المصادر أن الطفل نقل للمستشفى الاستشاري حيث وصفت جروحه بالمتوسطة. وتشهد دير نظام مواجهات شبه يومية مع جيش الاحتلال في ظل اقتحاماتها المتكررة وتواجد قوات الاحتلال عند مداخلها.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان كان قد دعا إلى ضرورة معاقبة كل عائلة التميمي لتحديها الجنود, وذلك عندما تم اعتقال الطفلة عهد التميمي منذ منتصف ديسمبر الماضي وحتى الآن بذريعة اتهامها بأنها ضربت مجندين وتقوم بالتحريض بشكل مستمر ضد الجيش الإسرائيلي ومحاولة إيقاع جنود في كمين أمام منزلها.