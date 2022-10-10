«قنا» و«إدفو» يرفعان «الورق» المحلي تسليمات «أكتوبر»

ارتفعت أسعار الورق بنحو 500 جنيه للطن للشهر الثانى على التوالى فى السوق المحلية مطلع أكتوبر الحالى لدى مصعنى قنا وإدفو، ليقترب متوسط الطن من 28.5 ألف جنيه لوزن 48 – 50 جرامًا، فيما ارتفع المستورد بواقع 2000 جنيه، مقارنة بأسعار شهر سبتمبر الماضى.

كشف المهندس عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية – فى تصريحات لـ«المال»– إن أسعار الورق سجلت أعلى مستوى لها فى مصر على خلفية الزيادات الجديدة.

خضر: 28.5 ألف جنيه متوسط الطن.. والمستورد يقترب من 38 ألفًا لأول مرة

وقال إن مصانع الورق المحلية، ومنها مصنع «إدفو» أرجعت الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتج النهائى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالتزامن مع غلاء الخامات المستوردة والمحلية.

وأضاف «خضر» أن أسعار منتجات مصنع إدفو وزن 50 جرامًا سجلت حوالى 28400 جنيه للطن، و55 جرامًا 27850 جنيها، و60 جرامًا 27350 جنيها، وأخيرًت 70 جراماً سجل 27050 جنيهًا.

وقال إن أسعار مصنع قنا لوزن 50-48 جرامًا ارتفعت حاليًا إلى 28.450 جنيه للطن، و54-55 جرامًا بلغ 27800 جنيه، 60-58 جرامًا 27200 جنيه.

وكشف رئيس شعبة الورق أن سعر طن الورق المستورد ارتفع بنحو 2000 جنيه للطن، ليبلغ متوسطه نحو 38 ألفًا خلال أكتوبر الجارى نتيجة صعوبة حركة الاستيراد، إضافة إلى تكلفة الغرامات والأرضيات فى الموانئ.

وتوقع «خضر» انخفاض سعر الورق المستورد خلال الفترة المقبلة، حال بدء الافراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ، بالتزامن مع انخفاض أسعار الشحن مؤخرًا نتيجة دخول مراكب عملاقة للخدمة تعمل بأثمان أقل من المراكب الحالية، ما يخفض تكلفة الواردات عقب قرارات وزارة المالية الخاصة بالإفراج الجمركي.

وكشف مصدر مسئول بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لـ«المال»، عن ارتفاع الطلب على الورق بأكثر من %60 خلال شهر اكتوبر الحالي، لاسيما مع دخول موسم المدارس والجامعات.

وأشار المصدر إلى أن هناك انخفاضا فى المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة غلاء مستلزمات المدارس وتكلفة المنتج النهائى من الكتب والكشاكيل والكراسات وغيرها، رافضاً الإفصاح عن نسب التراجع ولكنه وصفها بالضئيلة.

وأضاف أن المطابع والشركات تستطيع تغطية الطلب الخاص بالسوق المحلية حال تسهيل عملية الاستيراد، فى ظل نقص المعروض المحلى من الورق، مطالبًا بضرورة دعم الدولة للقطاع منعًا لإغلاق بعض المطابع وتكبدها خسائر

وقال إن مصر تستورد لب الخشب من عدة دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفنلندا، والسويد، مشيرًا إلى أنه يتم جلب ما يقرب من 12 ألف طن سنويًا لصالح شركة مصر إدفو، لإنتاج الورق الكرافت بأوزانه المختلفة.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنويًا، ويتم إنتاج قرابة 200 ألف محليًا عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وعدة كيانات أخرى صغيرة، فيما يتم استيراد الكمية الباقية من الخارج.