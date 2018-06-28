«قنا» و«إدفو» تدرسان زيادة سعر الورق تأثرًا برفع المحروقات

دعاء حسنىتدرس شركتا إدفو وقنا، التابعتان لقطاع الأعمال، زيادة سعر ورق الكتابة والطباعة، عقب الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار المحروقات مؤخرا.كشف عمرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ»المال»، أن شركتى إدفو وقنا الحكوميتين تدرسان تحريك أسعار من

دعاء حسنى

تدرس شركتا إدفو وقنا، التابعتان لقطاع الأعمال، زيادة سعر ورق الكتابة والطباعة، عقب الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار المحروقات مؤخرا.

كشف عمرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ»المال»، أن شركتى إدفو وقنا الحكوميتين تدرسان تحريك أسعار منتجاتهما من الورق، عقب الزيادة الأخيرة للوقود التى طبقتها الحكومة.

ويصل إنتاج شركة إدفو، وقنا الى نحو 60 ألفا و120 ألف طن سنوياً على التوالى، فيما يصل باقى إنتاج الشركات الصغيرة المنتجة للورق محلياً مجتمعة نحو 30-40 ألف طن، وبذلك يكون مجمل إنتاج السوق المحلية 220 ألف طن، تغطى بين 40 و%45 من استهلاك السوق المحلى الذى يقترب من 500 ألف طن.

وتستورد مصر بين 55 و%60 من احتياجاتها من الأسواق الخارجية، خاصة أن الشركات الحكومية لا تضخ كامل إنتاجها بالسوق المصرية، فهى تصدر جزءا للخارج وفقاً لعمرو خضر.

وأضاف خضر أن الزيادة المنتظرة لم تعلن حتى الآن، والسوق لم تشهد أى تحريك لأسعار الورق سواء المنتج محلياً أو المستورد عقب الرفع الأخير فى سعر الوقود، موضحا أن السعر الحالى له يتراوح بين 16.8 الف 17.8 ألف جنيه للطن المحلى، وذلك لورق الكتابة والطباعة الذى يجرى استخدامه فى الكتاب المدرسى والكشاكيل.

وعن تأثر أسعار الأدوات المدرسية من ورق وكشاكيل خلال الموسم الدراسى المقبل، عقب الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، يؤكد خضر أن أى زيادات فى الأسعار ستتضح تماماً خلال أغسطس المقبل.

وأضاف أن الارتفاع الذى طال نولون النقل عقب زيادة أسعار الوقود، سينعكس على أسعار الورق لتجار التجزئة بنسب طفيفة تقترب من %0.5.

فى سياق متصل، أكد خضر اتجاه شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع الورق والطباعة، إلى رفع رواتب العاملين لديهم، قائلاً: «لكى يتمكن العاملون من أداء عملهم بكفاءة لابد من الأخذ فى الاعتبار تغيير الظروف المعيشية للأفراد عقب الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود».