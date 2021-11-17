سيـــاســة

قنا : مصر وقطر توقعان اتفاقيات لتحسين المعيشة في غزة تشمل توريد وقود ومواد بناء

بغية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق
أحمد إسماعيل 12:12 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 12:12 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

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شاركت دولة قطر، اليوم، في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو، مثل دولة قطر في اللقاء، سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقال في كلمة أمام اللقاء، نقلا عن وكالة الأنباء القطرية قنا: إن دولة قطر ومن منطلق مبادئها في إحلال السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي تعمل مع مختلف أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل يحقق السلام والأمن في دولة فلسطين الشقيقة، وفي الوقت نفسه تعمل لتقديم كل ما يلزم لتوفير مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتتعاون بهذا الخصوص وبشكل متواصل مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومختلف الجهات الدولية الداعمة والمانحة.

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ولفت إلى أن دولة قطر دأبت على تقديم العديد من المنح المالية ومشاريع الدعم الإنساني والتدخل الإغاثي العاجل، بغية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف هذا ما شكل عاملا مهما من عوامل تحسين الظروف الحياتية، لا سيما في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه أكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي، خصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والأبنية.

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وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عن توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية.

ونوه بأهمية تفاهمات التهدئة الحالية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري، والتواصل بين كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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