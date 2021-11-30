«قنا» للورق ترفع أسعار الطن بقيمة 1700 جنيه

رفعت شركة «قنا» للورق أسعار مبيعاتها من ورق الكتابة والطباعة بنحو 1700 جنيه للطن خلال نوفمبر الجارى، ليبلغ سعره 18.5 ألف جنيه، مقابل 16.8 ألف الشهر الماضى، بحسب عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية.

رئيس الشعبة لـ«المال»: أكبر زيادة مذ سنوات بسبب غلاء الخامات وتكلفة الشحن

وقال خضر لـ«المال» إن طن ورق الكتابة والطباعة سجل أكبر زيادة منذ سنوات، مرجعا سببها إلى غلاء الخامات المحلية والمستوردة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة نولون الشحن البحرى، فى ظل قلة الحاويات خلال الفترة الحالية.

وتعد «قنا» و«إدفو» الشركتين الحكوميتين المنتجتين للورق فى مصر، ويصل إنتاجهما إلى نحو 60 و120 ألف طن سنوياً على التوالى، فيما يصل باقى إنتاج الشركات الصغيرة المنتجة للورق محلياً مجتمعة لنحو 30-40 ألف طن، وبذلك يكون مجمل إنتاج السوق المحلية 220 ألف طن.

وأوضح خضرأن الإنتاج المحلى يغطى بين 40 إلى %45 من استهلاك السوق الذى يقترب من 500 ألف طن، خاصة أن الشركات الحكومية لا تضخ كامل إنتاجها بالسوق المصرية، فهى تصدر جزءا للخارج، والباقى يتم توفيره عبر الاستيراد. وأشار رئيس الشعبة إلى أن سعر استيراد طن ورق الكتابة والطباعة يصل لقرابة 20 ألف جنيه، وتستورد مصر من عدة دول، بينها البرتغال، والنمسا، وألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والهند