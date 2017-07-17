قنا للأسمنت تنتظر موافقة البورصة على زيادة رأس المال

المال- خاصقالت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن شركة مصر للأسمنت– قنا تقدمت بتقرير الإفصاح بغرض السير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 298.7 إلى 600 مليون جنيه، بزيادة قدرها 301.2 مليون جنيه.وأكدت البورصة أنها تقوم حاليًّا بفحص تقرير الإفصاح المقدَّم من الشركة واستكماله وعر

المال- خاص

قالت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن شركة مصر للأسمنت– قنا تقدمت بتقرير الإفصاح بغرض السير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 298.7 إلى 600 مليون جنيه، بزيادة قدرها 301.2 مليون جنيه.





وأكدت البورصة أنها تقوم حاليًّا بفحص تقرير الإفصاح المقدَّم من الشركة واستكماله وعرضه على لجنة القيد.

وتُوزَّع الزيادة على عدد 30.1 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017، بنسبة 63% لتسجل 50.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 137.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.