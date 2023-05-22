«قنا» تستعد لإنزال مليون زريعة أسماك بلطي فى نهر النيل

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح أمس الأحد كل من المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي، وذلك لمناقشة سبل حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، بأن الهدف من عمليات إنزال زريعة الأسماك بالمسطحات المائية هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة من الأسماك، وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المهندس جمال عبد الحكم أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يحرص على تطوير وتنمية المصايد الطبيعية بالزريعة بصفة مستمرة، بما يسهم في الارتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، التي يتبناها اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز.

وبدوره أوضح اللواء الداودي أن هذا اللقاء يأتى ضمن خطة الاستعداد لعملية إنزال مليون وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي ، والمبروك الفضي ، ومبروك الحشائش بفرع النيل بمدينة نجع حمادي.

وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ قنا بالجهود المثمرة والفعالة التي يبذلها جهاز حماية وتنمية البحيرات من أجل دعم وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة والحفاظ عليها.