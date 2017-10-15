قنا الجديدة: ننفذ مشروعات خدمية بقيمة 28 مليون جنيه

محمود زكي قال المهندس رضوان عبد الرشيد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة بتكلفة 28 مليون جنيه. وأوضح عبد الرشيد، في تصريحات لـ"المال" أنه تم طرح عدد من المناقصات على شركات المقاولات المقيدة داخل اتحاد مقاولي التشييد و

محمود زكي



قال المهندس رضوان عبد الرشيد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة بتكلفة 28 مليون جنيه.

وأوضح عبد الرشيد، في تصريحات لـ”المال” أنه تم طرح عدد من المناقصات على شركات المقاولات المقيدة داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء وذلك لتنفيذ ثلاث مشروعات جديدة بالمدينة خلال الفترة الحالية .



وأضاف عبد الرشيد أن جار تنفيذ مسجد بالمدينة على مساحة 3 آلاف متر مربع وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 15 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال عام من بدء التنفيذ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء التفنيذ بداية من الشهر المقبل.



وأشار إلى أنه جاري تنفيذ مجمع خدمات الأسرة والطفولة بالمدينة وذلك بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ مركز لرعاية الأطفال الموهوبين، على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال عام من بدء التنفيذ أيضًا.



وأكد نائب رئيس جهاز مدينة قناة الجديدة، أن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح 5 محال تجارية للمزايدة عليها وذلك خلال الشهر القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح صيدلية للمزاد وذلك ضمن الخمسة وحدات.

