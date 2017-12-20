قنا الجديدة : تنفيذ مشروعات خدمية بقيمة 160 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن جهاز المدينة يقوم حاليَا بتنفيذ مشروعات خدمية تقدر بحوالي 165 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي الحالي 2017/2018، حيث يستهدف الجهاز من تلك المشروعات زيادة عملية الجذب لدى المواطنين، وذلك في محاولة من جانب الجهاز زياد

محمود زكي

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن جهاز المدينة يقوم حاليَا بتنفيذ مشروعات خدمية تقدر بحوالي 165 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي الحالي 2017/2018، حيث يستهدف الجهاز من تلك المشروعات زيادة عملية الجذب لدى المواطنين، وذلك في محاولة من جانب الجهاز زيادة أعداد السكان داخل المدينة.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن من أهم العوامل التي تساعد الفرد على ترك المدن القديمة والانتقال للمدن الجديدة وجود خدمات بالقرب من السكن، وهو ما تراعيه هيئة المجتمعات العمرانية في طرحها للمشروعات السكنية، فنجد أن مع كل تجمع سكني هناك العديد من المشروعات الخدمية المجاورة منه مثل وحدات تجارية مسجد وصيدلية وكذلك حضانات.

وأشار إلى أن الجهاز قام بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية خلال الفترة الحالية ومن ضمنها مدارس وملاعب خماسية و ثلاثية بالمدينة وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين.

وأوضح إن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح مناقصة لتنفيذ مرافق المنطقة الصناعية بالمدينة والتي تبلغ 565 فدانا، موضحًا أنه من المتوقع البدء في طرح التنفيذ على الشركات المقيدة في إتحاد مقاولي التشييد والبناء مطلع الشهر المقبل.



ولفت إلى أنه جار مراجعة الرسومات الخاصة للمنطقة الصناعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم أعمال الترفيق لتلك المنطقة بداية من العام القادم 2018.

وأكد أن إجمالي استثمارات المدينة حتى الآن بلغت حوالي 2.4 مليار جنيه تم تنفيذها في عدة قطاعات وهي الإسكان والمرافق والزراعة وكذلك قطاع الخدمات.



وأشار نائب رئيس الجهاز إنه تم تسليم 1138 قطعة أرض إسكان اجتماعى، وذلك ضمن المرحلة السادسة، والتى تم إجراء القرعة العلنية لها فى أغسطس الماضى، بالإضافة إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية لعدد 1160 قطعة إسكان اجتماعى، وذلك على مساحات تتراوح بين 209 و276 مترًا مربعًا ويبلغ سعر المتر المربع 470 جنيهاً للقطع 209، بينما يبلغ قيمة المتر المربع للقطعة مساحة 276 حوالى 580 جنيهًا.

ولفت نائب رئيس جهاز مدينة قناة الجديدة، أن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح 5 محال تجارية للمزايدة عليها وذلك خلال الشهر القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح صيدلية للمزاد وذلك ضمن الخمسة وحدات.

ولفت إلى إن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت 587 مليون جنيه ميزانية جديدة للمدينة وذلك بانخفاض 77 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، مرجعا ذلك إلى “انخفاض مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة”.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ حوالى 2000 وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة بتكلفة تقدر بحوالى 290 مليون جنيه مشيرًا إلى أن شركتى الخليفة للمقاولات وجمعية رجال أعمال أسيوط قد تم إسناد التنفيذ تلك الوحدات لهما.