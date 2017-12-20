قنا الجديدة تنفذ مشروعات خدمية بـتكلفة 165 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس رضوان عبد الرشيد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن جهاز المدينة يقوم حاليَا بتنفيذ مشروعات خدمية تقدر بحوالي 165 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي الحالي 2017/2018، حيث يستهدف الجهاز من تلك المشروعات زيادة عملية الجذب لدى المواطنين وذلك في محاولة من جانب الجهاز زيادة

محمود زكي

قال المهندس رضوان عبد الرشيد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن جهاز المدينة يقوم حاليَا بتنفيذ مشروعات خدمية تقدر بحوالي 165 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي الحالي 2017/2018، حيث يستهدف الجهاز من تلك المشروعات زيادة عملية الجذب لدى المواطنين وذلك في محاولة من جانب الجهاز زيادة أعداد السكان داخل المدينة.

وأضاف في تصريحاته أن من أهم العوامل التي تساعد الفرد على ترك المدن القديمة والانتقال للمدن الجديدة وجود خدمات بالقرب من السكن وهو ما تراعيه هيئة المجتمعات العمرانية في طرحها للمشروعات السكنية فنجد أن مع كل تجمع سكني هناك العديد من المشروعات الخدمية المجاورة منه مثل وحدات تجارية مسجد وصيدلية وكذلك حضانات.

وأشار إلى أن الجهاز نفذ عددا من المشروعات الخدمية خلال الفترة الحالية ومن ضمنها مدارس وملاعب خماسية وثلاثية بالمدينة وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين.

وأوضح أن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح مناقصة لتنفيذ مرافق المنطقة الصناعية بالمدينة والتي تبلغ 565 فدانا، موضحًا أنه من المتوقع البدء في طرح التنفيذ على الشركات المقيدة باتحاد مقاولي التشييد والبناء مطلع الشهر المقبل.

ولفت إلى انه جار مراجعة الرسومات الخاصة للمنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم أعمال الترفيق بداية 2018.

وأكد أن إجمالي استثمارات المدينة بلغ 2.4 مليار جنيه تم تنفيذها في عدة قطاعات وهي: الإسكان والمرافق والزراعة وكذلك قطاع الخدمات.

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه تم تسليم 1138 قطعة أرض إسكان اجتماعى وذلك ضمن المرحلة السادسة، والتى تم إجراء القرعة العلنية لها فى أغسطس الماضى، إضافة إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية لعدد 1160 قطعة إسكان اجتماعى، وذلك على مساحات تتراوح بين 209 و276 مترًا مربعًا ويبلغ سعر المتر المربع 470 جنيهاً للقطع 209، بينما يبلغ المتر للقطعة مساحة 276 580 جنيهًا.

وقال نائب رئيس جهاز مدينة قناة الجديدة، إن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح 5 محال تجارية للمزايدة عليها وذلك خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح صيدلية للمزاد وذلك ضمن الخمس وحدات.

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت 587 مليون جنيه ميزانية جديدة للمدينة وذلك بانخفاض 77 مليونا عن العام المالي الماضي، مرجعا ذلك إلى “انخفاض مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة”.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ 2000 شقة إسكان اجتماعى بالمدينة بتكلفة 290 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إسناد تنفيذ تلك الوحدات لشركتى الخليفة للمقاولات وجمعية رجال أعمال أسيوط.