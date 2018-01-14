قنا الجديدة تنفذ العام الحالي مشروعات بتكلفة 165 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس رضوان عبد الرشيد نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إن الجهاز قام بتسليم 300 وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة وذلك من إجمالي 1000 وحدة تم تخصيصها للمواطنين وأضاف عبد الرشيد أن جوابات التخصيص للوحدات تتم من خلال بنك التعمير والإسكان على أن ينتهي الجهاز من تسليم باقي

محمود زكي

قال المهندس رضوان عبد الرشيد نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إن الجهاز قام بتسليم 300 وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة وذلك من إجمالي 1000 وحدة تم تخصيصها للمواطنين

وأضاف عبد الرشيد أن جوابات التخصيص للوحدات تتم من خلال بنك التعمير والإسكان على أن ينتهي الجهاز من تسليم باقي الوحدات المخصصة للمواطنين في الفترة القادمة

ولفت إلى أن مشروع دار مصر لم يلقى إهتماما من جانب المواطنين بمحافظة قنا إذ أن الفترة القادمة قد تشهد إلغاء مشروع دار مصر المدينة مع زيادة تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي بالمدينة.

وأكد أن الجهاز يقوم حاليًا بتنفيذ مسجد بقيمة تقدر بحوالي 15 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ مركز لرعاية الموهوبين بالمدينة على أن ينتهي تنفيذ المشروعين خلال العام الحالي 2018.

ولفت إلى إن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت 587 مليون جنيه ميزانية جديدة للمدينة وذلك بانخفاض 77 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، مرجعا ذلك إلى “انخفاض مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة”.

وأشار إلى أن جهاز المدينة يقوم حاليَا بتنفيذ مشروعات خدمية تقدر بحوالي 165 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي الحالي 2017/2018 حيث يستهدف الجهاز من تلك المشروعات زيادة عملية الجذب لدى المواطنين وذلك في محاولة من جانب الجهاز زيادة أعداد السكان داخل المدينة.