قنا الجديدة تستعد لتنفيذ محطة كهربية بقيمة 100 مليون

محمود زكيقال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ محطة كهرباء لتغذية المدينة، وذلك بتكلفة تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الفتح المالي للشركات المتقدمة وخلال الفترة القادمة سيتم الفتح المالي للمشروع.وأضاف في تصريحاته لـ"الم

محمود زكي

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ محطة كهرباء لتغذية المدينة، وذلك بتكلفة تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الفتح المالي للشركات المتقدمة وخلال الفترة القادمة سيتم الفتح المالي للمشروع.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن تنفيذ المشروع يهدف إلى تغذية المدينة بالكامل على أن يتم الانتهاء من المحطة خلال العام القادم، مشيرًا إلى أن هناك شركتين تقدموا بطلب تنفيذ المشروع دون ذكر أسمائهم.

وأوضح أنه تم طرح 1629 قطعة أرض لتنفيذ مقابر عليه، مشيرًا إلى أن سعر المتر يبلغ قيمته حوالي 385 جنيها، أن كراسة الشروط الخاصة بتلك المقابر يتم بيعها من جانب الجهاز والتي تتضمن تصميم هندسي معين يجب أن يلتزم الحاصل على قطعة أرض بتنفيذها وفقًا لتلك التصميمات.

وأشار أنه تم عمل مزاد لمخبز إلى بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات حيث سجل أعلى سعر في العام ٧٤ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مساحة المخبز تبلغ حوالي ٤٧٥ متر مربع، مشيرا إلى أن العقد ينص على زيادة سنوية بنسبة ١٠٪.

ولفت إلى قيام الجهاز حاليَا بتنفيذ مشروعات خدمية تقدر بحوالي 165 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي الحالي 2017/2018 حيث يستهدف الجهاز من تلك المشروعات زيادة عملية الجذب لدى المواطنين وذلك في محاولة من جانب الجهاز زيادة أعداد السكان داخل المدينة.

ولفت إلى أن من أهم العوامل التي تساعد الفرد على ترك المدن القديمة والانتقال للمدن الجديدة وجود خدمات بالقرب من السكن وهو ما تراعيه هيئة المجتمعات العمرانية في طرحها للمشروعات السكنية فنجد أن مع كل تجمع سكني هناك العديد من المشروعات الخدمية المجاورة منه مثل وحدات تجارية مسجد وصيدلية وكذلك حضانات.

وذكر أن الجهاز قام بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية خلال الفترة الحالية ومن ضمنها مدارس وملاعب خماسية و ثلاثية بالمدينة وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين.

وأوضح إن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح مناقصة لتنفيذ مرافق المنطقة الصناعية بالمدينة والتي تبلغ 565 فدان موضحًا أنه من المتوقع البدء في طرح التنفيذ على الشركات المقيدة في اتحاد مقاولي التشييد والبناء مطلع الشهر المقبل.

ونوه إلى أنه جار مراجعة الرسومات الخاصة للمنطقة الصناعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم أعمال الترفيق لتلك المنطقة بداية من العام القادم 2018.

وأكد أن إجمالي استثمارات المدينة حتى الآن بلغت حوالي 2.4 مليار جنيه تم تنفيذها في عدة قطاعات وهي الإسكان والمرافق والزراعة، وكذلك قطاع الخدمات.