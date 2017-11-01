قنا الجديدة تستعد لترفيق المنطقة الصناعية بالمدينة بداية العام

محمود زكي قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح مناقصة لتنفيذ مرافق المنطقة الصناعية بالمدينة، والتي تبلغ 565 فدانا، موضحًا أنه من المتوقع البدء في طرح التنفيذ على الشركات المقيدة في اتحاد مقاولي التشييد والبناء مطلع الشهر المقبل.

محمود زكي



قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح مناقصة لتنفيذ مرافق المنطقة الصناعية بالمدينة، والتي تبلغ 565 فدانا، موضحًا أنه من المتوقع البدء في طرح التنفيذ على الشركات المقيدة في اتحاد مقاولي التشييد والبناء مطلع الشهر المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أنه جار مراجعة الرسومات الخاصة للمنطقة الصناعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم أعمال الترفيق لتلك المنطقة بداية من العام القادم 2018.

وأكد أن إجمالي استثمارات المدينة حتى الآن بلغت حوالي 2.4 مليار جنيه تم تنفيذها في عدة قطاعات وهي الإسكان والمرافق والزراعة وكذلك قطاع الخدمات.



وأشار نائب رئيس جهاز مدينة قناة الجديدة، إلى أن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح 5 محال تجارية للمزايدة عليها، وذلك خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم طرح صيدلية للمزاد وذلك ضمن الخمس وحدات.

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت 587 مليون جنيه ميزانية جديدة للمدينة، وذلك بانخفاض 77 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، مرجعا ذلك إلى “انخفاض مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة”.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ حوالى 2000 وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة بتكلفة تقدر بحوالى 290 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن شركتى الخليفة للمقاولات وجمعية رجال أعمال أسيوط قد تم إسناد التنفيذ تلك الوحدات لهما.

