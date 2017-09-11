قنا الجديدة تسترد 263 فدانا ضمن أملاك الدولة

محمود زكيقال المهندس رضوان عبد الرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز قام باسترداد 263 فدانا أراضي دولة تم التعدي عليها من جانب الأهالي. وأضاف عبد الرشيد في تصريحات لـ"المال" أن ذلك تم بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية أمن قنا وكذلك القوات المسلحة حيث أنه من المتو

محمود زكي



قال المهندس رضوان عبد الرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز قام باسترداد 263 فدانا أراضي دولة تم التعدي عليها من جانب الأهالي.

وأضاف عبد الرشيد في تصريحات لـ”المال” أن ذلك تم بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية أمن قنا وكذلك القوات المسلحة حيث أنه من المتوقع البدء في ترفيق تلك الأراضي استعدادا لطرحها لتنفيذ مشروعات جديدة للمدينة.



وأشار إلى إن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت 585 مليون جنيه ميزانية جديدة للمدينة وذلك بانخفاض 75 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، مرجعا ذلك إلى “انخفاض مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة”.

وأوضح أن الجهاز سيقوم بتنفيذ مشروعات مرافق وطرق لرفع كفاءة المدينة وذلك طبقًا للخطة الجديدة للمدينة.



وقال إنه تم الانتهاء من ترفيق عدد 200 قطعة إسكان متميز وذلك للاستعداد لطرحهم خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح سعر المتر المربع ما بين 600 و800 جنيه

وأضاف نائب رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تصميم المرافق للمنطقة الصناعية، والتى تبلغ مساحتها 565 فدانًا وتتمثل فى أعمال طرق وشبكات مياه وصرف صحى، على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة بعد طرح مناقصة بالأعمال.



وأشار نائب رئيس الجهاز إنه تم تسليم 1138 قطعة أرض إسكان اجتماعى وذلك ضمن المرحلة السادسة، والتى تم إجراء القرعة العلنية لها فى أغسطس الماضى، بالإضافة إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية لعدد 1160 قطعة إسكان اجتماعى، وذلك على مساحات تتراوح بين 209 و276 مترًا مربعًا ويبلغ سعر المتر المربع 470 جنيهاً للقطع 209، بينما يبلغ قيمة المتر المربع للقطعة مساحة 276 حوالى 580 جنيهًا.



ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ حوالى 2000 وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة بتكلفة تقدر بحوالى 290 مليون جنيه مشيرًا إلى أن شركتى الخليفة للمقاولات وجمعية رجال أعمال أسيوط قد تم إسناد التنفيذ تلك الوحدات لهما.



وأوضح إلى أنه جارٍ تنفيذ أكبر مستشفى على مستوى الصعيد على مساحة 4 فدادين بتكلفة مبدئية تقدر بحوالى 160 مليون جنيه، إذ تحتوى المستشفى على 157 سريرًا.



ولفت إلى أنه جار تنفيذ مركز شباب يحتوى على صالة ألعاب رياضية وملعب كبير وملاعب خماسية وغيرها من الأنشطة بتكلفة 70 مليون جنيه، إذ تبلغ مساحة المركز حوالى 14 فدانًا.