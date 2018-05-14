قنا الجديدة ترفق 1900 فدان.. يونيو المقبل

المال ـ خاص:قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز طرح 4 مناقصات لتنفيذ أعمال مرافق الحى الثالث والرابع، وكذلك المنطقة السياحية والإقليمية بالمدينة، مشيرًا إلى أن المناقصات حاليًا فى مرحلة الفحص الفنى لها.وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أنه سيتم البدء فى

المال ـ خاص:

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز طرح 4 مناقصات لتنفيذ أعمال مرافق الحى الثالث والرابع، وكذلك المنطقة السياحية والإقليمية بالمدينة، مشيرًا إلى أن المناقصات حاليًا فى مرحلة الفحص الفنى لها.

وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أنه سيتم البدء فى أعمال الترفيق لتلك المرافق خلال شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية لتلك المناطق تبلغ حوالى 1900 فدان.

وأشار إلى أنه جار إسناد محطة توليد كهرباء وذلك بطاقة 120 ميجا وات، والتى ستقوم بتغذية المدينة بالكامل، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام من بدء التنفيذ، مؤكدًا أن تكلفتها 135 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الجهاز يسير وفق الجدول الزمنى الموضوع له لتنفيذ المشروعات، وذلك خلال العام المالى الحالى 2017/2018، إذ تبلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات %95، موضحًا أن الجهاز لم يطلب زيادة فى الميزانية الخاصة به خلال العام الحالى، وأن الميزانية تكفى لتنفيذ المشروعات المخصصة لها.

وأكد أن الجهاز يقوم حاليًا بتنفيذ مسجد بقيمة تقدر بحوالى 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مركز لرعاية الموهوبين بالمدينة على أن ينتهى تنفيذ المشروعين خلال العام الحالى 2018.

وأوضح أنه تم طرح 1629 قطعة أرض لتنفيذ مقابر عليه، مشيرًا إلى أن سعر المتر يبلغ قيمته حوالى 385 جنيهًا أن كراسة الشروط الخاصة بتلك المقابر يتم بيعها من جانب الجهاز، والتى تتضمن تصميمًا هندسيًّا معينًا يجب أن يلتزم الحاصل على قطعة أرض بتنفيذها، وفقًا لتلك التصميمات.

وتابع: تم تسليم حوالى 1000 وحدة إسكان اجتماعى بواقع خمسين عمارة إسكان للمواطنين، والتى تم تخصيصها من جانب بنك التعمير والإسكان، مشيرًا إلى أن جوابات التخصيص للوحدات تتم من خلال بنك التعمير والإسكان على أن ينتهى الجهاز من تسليم باقى الوحدات المخصصة للمواطنين فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز يستعد حاليًّا لطرح عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة والتى تهدف لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه يتم تنفيذ 420 وحدة إسكان متوسط «دار مصر» بمدينة غرب قنا، والتى يشرف عليها جهاز مدينة قنا الجديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بحوالى 130 مليون جنيه.

وأوضح أن الجهاز يقوم بتنفيذ أعمال المرافق والتخطيط العام لمدينة غرب قنا والتى تشمل تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك أعمال البنية الأساسية من طرق وترفيق الأراضى.

وحدد نائب رئيس الجهاز تكلفة تنفيذ أعمال البنية الأساسية بحوالى 1.1 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية عام 2019.