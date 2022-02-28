نقل وملاحة

قناه السويس تفرض 7 % رسوما إضافية على الوحدات العائمة

بجانب 7% لنوعيه السفن الاخري
نادية سلام 3:16 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 3:16 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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قررت هيئة قناة  السويس فرض رسوم إضافية على الوحدات العائمة الخاصة (المحملة/الفارغة) العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية 7% أخري للسفن الاخري .

 وتتضمن وحدات العائمة اليخوت – الكراكات – الحفارات – الأحواض العائمة – سفن الصيد – السفن الحربية (المملوكة للجهات العسكرية التابعة للدول المختلفة) – القاطرات – سفن الأبحاث – جميع الوحدات العائمة أو السفن (المتخصصة في أغراض ومهام غير نقل البضائع والركاب بين الموانئ .

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 جاء ذلك تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس، بحسب منشور للهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

يبدأ العمل  بتلك الرسوم اعـتبـاراً من الأول من مارس  المقبل

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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