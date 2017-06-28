قناديل البحر تدفع المصطافين للجلوس على الشواطئ

شثون البيئة يوزع كُتيبات على المُطصافين للتحذير من “القنديل”

رئيس الجهاز: لم نتلق حالات إصابة للسعات سامة حتى الآن

مرتادو القرى السياحية يلجأون للبحيرات الصناعية وحمامات السباحة



معتز محمود ومها يونس شهدت شواطئ الإسكندرية بشريط الساحل الشمالى الغربى انتشار حيوان “قنديل البحر” بالمياه بشكل غير مسبوق، الأمر الذى هدد المُصطافين بالعزوف عن ارتياد الشواطئ خلال أيام عيد الفطر، فى ظل تعرض المئات منهم للسعات الحيوان البحرى الرخوى، بالتزامن مع أول أيام العيد، الأحد الماضى، فى الوقت الذى لم يُسجل حتى الآن جهاز شئون البيئة بالإسكندرية أية حالة تعرضت لـ “لسعات القنديل السام”، بحسب المهندسة هدى مصطفى رئيس الجهاز، فى حين تعرض المُصطافون للسعات القنديل غير السام، والتى انتشرت بقوة خلال أيام العيد. ورصدت “المال” وجود المئات من المُصطافين الذين فضلوا الجلوس على الشواطئ، دون النزول لمياه البحر خوفاً من التعرض للسعات القنديل، خاصة بعد انتشار ظاهرة “القنديل السام” ، وصور الإصابات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت شواطئ الساحل الشمالي، وجود لسعات بمياه البحر بمجرد النزول إليها، وتعرض المُصطافين للسعات وحروق “غير سامة”، تسببت فى تعكر صفو إجازة عيد الفطر بالشواطئ. وأكدت المهندسة هدى مصطفى، أن الجهاز لم يتلق حتى الآن أية حالات سامة جراء لسعات قنديل البحر، مؤكدة أنها شكلت لجان ميدانية للمرور على شواطئ الإسكندرية بالساحل الشمالى الغربى، استعداداً لتوزيع كتيبات على المُصطافين لكيفية التعامل مع الإصابات، بالشواطئ التى تُسجل وجود حالات فعلية. ونوهت رئيس جهاز شئون البيئة إلى تحذيرات وزارة البيئة والتى لفتت إلى أن خطورة لسعات قنديل البحر تتوقف على مدى اتساع موقع الإصابة ومدة التصاق هذا الحيوان بالجلد وحساسية الفرد المصاب. وأرجعت “مصطفى” سبب انتشاره وتزايده خلال فترات الصيف والفصول ذات الحرارة المرتفعة، إلى وفرة الغذاء المناسب للقناديل خلال تلك الفترات، وتجمعها للتكاثر، حيث إن موسم التكاثر خلال فصلى الربيع والصيف بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والتى تعتبر ذات تأثير مباشر لارتفاع درجات حرارة المياه، وبالتالى وجود بيئة ملائمة لتواجده لفترات أطول. وعلى صعيد ذات صلة أشارت وزارة البيئة فى بيان لها حذرت المُصطافين من خلاله، إلى أن لسعة قنديل البحر تختلف حسب نوعه وحسب عدد الخلايا اللاسعة التى تخترق جلد الإنسان، وتتميز قناديل البحر بأنها تظل قادرة على اختراق جلد الإنسان ولسعه حتى وإن كانت ميتة. وأوضحت خلال بيانها أن أعراض لسعة قنديل البحر تبدأ بطفح جلدى بسيط يزداد شيئاً فشيئاً ويسبب التهابا شديدا وتورما للجلد، ويشعر المصاب عادةً بحرقة فى الجلد، وتبقى آثار اللسعة لمدة يوم تقريباً قبل أن تزول، ويرافقها تقلص فى العضلات وعادة ما يحدث احمرار وتورم فى الجلد، وقد تحدث أحياناً بعض الحروق وتسبب تشوهات دائمة لا يمكن شفاؤها. وفى هذا الصدد أوضح الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث السابق، أن الإسعافات الأولية نتيجة التعرض للسعات قنديل البحر تتمثل فى دهان المكان المصاب بالخل أو الزبادى حتى يتم معادلة التأثير القلوى للمادة التى يفرزها القنديل. وأشار إلى أنه فى حالة استمرار الألم وحدوث التهاب فعلى، التطرق لدهان المكان المصاب بكريم مضاد للالتهاب مثل تكساكورت أو درماتوب أو بتنوڤ، بمعدل مرتين يومياً، مع تناول قرص كتافلام فى حالة الإحساس بحرقان شديد، وذلك بعد غسل المكان المُصاب بمياه البحر المالحة والتأكد من عدم وجود خيوط شفافة مكان الإصابة. وكانت وزارة البيئة قد شكلت اليوم مجموعة عمل علمية متخصصة فى مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها، وعلى الفور قامت مجموعة العمل بالتنسيق مع أجهزة الوزارة وجهاز شئون البيئة وفرع الجهاز بالإسكندرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية لمتابعة هذه الظاهرة. وبحسب بيان الوزارة فإن النوع المتسبب فى هذه الظاهرة هو Rhoplema nomadic وهو من الأنواع المسجلة فى البحر المتوسط منذ عقود، وعلى مستوى إقليم البحر المتوسط فإنه جار البحث فى دراسة هذه الظاهرة حيث تم تسجيل انتشاره خلال هذا العام فى موسم الشتاء فى لبنان وإسرائيل وقبرص وهى ظاهرة غير مسبوقة، كما ازداد امتداده الجغرافى على الساحل المصرى حيث كان يتركز على سواحل العريش وبورسعيد ودمياط، ولكنه امتد مؤخراً إلى الساحل الشمالى الغربى. فى سياق متصل أكد بعض مرتادى الساحل الشمالى والقرى السياحية لـ ” المال” أن القناديل ظهرت فى قرى مارينا العلمين واللوتس وغيرها بأحجام متفاوتة، إلا أن تأثيرها كان محدوداً على مرتادى تلك القرى. وأرجع البعض محدودية هذا التأثير إلى لجوء قاطنى القرى السياحية إلى البحيرات الصناعية أو حمامات السباحة لممارسة الأنشطة المائية، عوضاً عن استخدام مياه البحر المفتوحة والتى تكون مسرحا لهجوم القناديل.



فيما قال بعض سماسرة الوحدات السكنية المتواجدين بالساحل الشمالى إن الحجوزات كانت جيدة ولم تتأثر خلال موسم العيد بظهور قناديل البحر، لافتين الى أن تأثير غزوها للشواطئ المصرية قد يظهر فى خلال الأيام المقبلة.



وأوضح مسئول بمكتب السكرتير العام لمحافظة مطروح والذى يترأس غرفة عمليات المحافظة خلال عيد الفطر عدم تلقى بلاغ واحد حتى الآن من أى مواطن عن لدغ القناديل.



وأضاف أن شواطئ المحافظة متأهبة ولم تقم هى الأخرى بتقديم أى بلاغ على مدار الأيام الماضية عن تلك الظاهرة، لافتاً إلى أن الغرفة معنية بمتابعة الشواطئ على امتدادها. يشار إلى أن “قنديل البحر” هو حيوان بحرى من الرخويات يتبع فصيلة اللافقاريات اللاسعة، ويتميز بقوامه الهلامى، وله مجسات حسية وأطراف طويلة تسمى لوامس، ولا يملك جهازاً هضمياً فمعظم جسمه مكون من الماء وجيلاتين، ويعتبر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض، ويتحرك فى البحر عن طريق انقباض جسمه ثم فرده بحيث يندفع بسرعة وسط الماء، وتساعده تيارات الماء على الانتقال من مكان إلى آخر، وله أنواع عديدة منتشرة على مستوى العالم. ويتغذى قنديل البحر بشكل عام على بيض ويرقات الأسماك وأيضا على الهائمات الأخرى من العوالق البحرية الحيوانية، وعادة يتواجد خلال فترات الصيف نظراً لوفرة الغذاء، كما أنه يعتبر غذاء لبعض الكائنات الأخرى مثل السلاحف البحرية وبعض الأنواع القليلة من الأسماك.