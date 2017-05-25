قناة TeN تكتفى بـ 3 مسلسلات فى رمضان

محمد فتحى اكتفت قناة TeN الفضائية بعرض 3 مسلسلات فقط ضمن خريطتها البرامجية لشهر رمضان المقبل، وهم "ظل الرئيس"، "الحالة ج"، و"كلبش". مسلسل "ظل الرئيس" يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، وعزت أبو عوف، ومحمود عبدالمغنى، علا غانم، وتدور أحداثه داخل كواليس الرئاسة، والحياة السياسية في مصر

محمد فتحى



اكتفت قناة TeN الفضائية بعرض 3 مسلسلات فقط ضمن خريطتها البرامجية لشهر رمضان المقبل، وهم “ظل الرئيس”، “الحالة ج”، و”كلبش”.



مسلسل “ظل الرئيس” يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، وعزت أبو عوف، ومحمود عبدالمغنى، علا غانم، وتدور أحداثه داخل كواليس الرئاسة، والحياة السياسية في مصر في فترات سابقة لثورة 25 يناير.



أما مسلسل “الحالة ج” والذى يقوم ببطولته كلا من أحمد زاهر، وحورية فرغلى، تدور أحداثه حول ضابط شرطة، تقع له مشكلة، يدخل على أثرها في علاقة من نوع خاص مع مديرة إحدى الهيئات الطبية.



وتدور أحداث مسلسل “كلبش” الذى يقوم ببطولته أمير كرارة، أحمد سلامة، ومحمد لطفى، في إطار درامي بوليسي حول ضابط يقع في مأزق كبير، ستكشف عنه حلقات المسلسل.