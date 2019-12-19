قناة ten تستأنف عملها مجددا

أعلنت قناة ten، بيانا صحفيا منذ قليل، أكدت فيه استئناف عمل القناة مجددا، بعد إصادر بيان من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري، والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من يناير القادم.

وأشار البيان إلى أنه أمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة، والتي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في أداء رسالتها الاعلامية والوطنية، عكفت إدارة القناة علي إعادة دراسة القرار من كافة جوانبه، واستطاعت الوصول إلي حزمة من الحلول الصعبة علي كافة المستويات التمويلية والتشغيلية من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة.

وتابع: أننا نتوجه بالشكر والامتنان إلي جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الإعلامية الواعية

وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها.