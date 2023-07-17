قناة ON تكشف الستار عن لجنة التحكيم الرئيسية لبرنامج الفرصة

أخيرًا وبعد طول انتظار قناة ON كشفت الستار عن أعضاء لجنة التحكيم الرئيسية لبرنامج الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة للشركات الناشئة على الشاشات العربية والتي تشتمل على عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المهمين. وقالت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة أن لجنة تحكيم مرحلة التصفيات الأولية التي حكمت بمختلف محافظات مصر قد انتهى دورها باختيار أقوى 30 شركة ناشئة سوف تصعد لمرحلة الحلقات التنافسية التي تبدأ الأربعاء القادم حيث تواجه فيها لجنة التحكيم الرئيسية والتي وصفتها ب”لجنة الرعب الكامل” لتتنافس على جوائز مالية وفرص استثمارية وشراكات استراتيجية مهمة.

أعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج الفرصة هم د. عمرو عوض الله وعمر الصاحي ووائل فخراني وأمل عنان وهذه هي أبرز المعلومات عنهم.

الدكتور عمرو عوض الله عضو لجنة تحكيم برنامج الفرصة

وهو ملياردير مصري أمريكي يعيش في وادي السيليكون بكالفورنيا وقد أسس شركة كلاوديرا وهو في عمر ال38 عام وبيعت ب5.3 مليار دولار. وكان قد أسس قبلها شركة Aptivia والتي استحوذت عليها شركة ياهو العالمية. أيضا عمل عمرو عوض الله نائبا لرئيس علاقات المطورين بجوجل كلاود. وهو يعمل الآن رئيسا تنفيذيا لشركة Vectara التي أسسها لتحدث ثورة في إيجاد المعاني في مختلف لغات العالم باستخدام البيانات الضخمة. وهو يعد واحد من أرفع علماء البيانات العرب كما أنه مستثمر في عدد من الشركات الناشئة المهمة في المنطقة.

عمر الصاحي عضو لجنة تحكيم برنامج الفرصة

مدير عام أمازون مصر و يعتبر من الخبراء ذوي الخبرة الواسعة فى مجال ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية حيث نجح الصاحي عبر مسيرته في تأسيس وقيادة عدة شركات في مجال التجارة الإلكترونية وقاد تحويل الشركة الناشئة سوق إلي أمازون بمصر. هو أيضًا عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية وعضو في المجلس الاستشاري الإستراتيجي لكلية التجارة في الجامعة الأميركية وقد درب وتبنى العديد من مؤسسي الشركات الناشئة ونقل إليهم خبراته الواسعة.

وائل فخراني عضو لجنة تحكيم برنامج الفرصة

المدير الإقليمي السابق بجوجل إكس في الشرق الأوسط وأفريقيا والعضو المنتدب السابق لشركة كريم مصر. نجح فخراني في تقلد مناصب عليا في عدة شركات دولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ منها IBM. وأوراكل. وهو مستثمر في عدد من الشركات الناشئة، وقد درب وألهم مؤسسي شركات ناشئة مهمة بمصر والمنطقة. فخراني يشغل حاليًّا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Edenred بالإمارات.

أمل عنان عضو لجنة تحكيم برنامج الفرصة

شريكة Global 500 العالمية في مصر وكبير مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية. قادت صندوق المشروعات المصري الأمريكي منذ تأسيسه حتى وصل حجم أعماله لمليار جنيه، وهي أيضًا مؤسسة The Lotus Collective، منظمة متخصصة في دعم تمويل المشروعات النسائية وحلول المناخ.

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز.