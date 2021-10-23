ثقافة وفنون

قناة «MBC مصر» تحصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن «اللعبة 2» فى المهرجان العربى للإذاعة والتلفزيون

فى دورته الحادية والعشرين بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار "دورة التواصل والتجديد"
رحاب صبحي 6:49 م, السبت, 23 أكتوبر 21 6:49 م, السبت, 23 أكتوبر 21

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حصدت قناة “MBC مصر”، جائزة افضل مسلسل كوميدي عن مُسلسل “اللعبة 2″، في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون، والذي إنعقدت فعاليات دورته الحادية والعشرين بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار “دورة التواصل والتجديد” و نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية.

وتُعد هذه هي المُشاركة الأولي لشبكة قنوات “MBC مصر”، في مُسابقات المهرجان العربي الاذاعة والتلفزيون، وقد تسلم الجائزة صلاح مهران مدير ادارة البرامج بقناة “MBC مصر”، في حفل الختام.

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مسلسل “اللعبة 2” من بطولة هشام ماجد، شيكو، رانيا يوسف، ومي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وإخراج معتز التوني، وانتاج امير شوقي.

يذكر ان المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية ، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف الي تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية.

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بقلم رحاب صبحي

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