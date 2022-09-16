قناة CNBC تنفي نشر خبر عن إقدام البنك المركزي المصري على رفع الفائدة 3%

اعلنت شبكة CNBC الإخبارية المتخصصة في الشأن الاقتصادي ، أنها لم تنشر خبرا عن إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 3%.

أسعار الفائدة كما هي

وقالت CNBC عبر منصتها العربية على تويتر ، أنها نشرت فيديو يشمل تقريرا عن معدل زيادة أسعار الفائدة في مصر منذ بداية العام.

توضيح



قناة CNBC عربية لم تنشر أي خبر عن رفع الفائدة في #مصر ، بل نشرت تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لكبح التضخم ، والتي من ضمنها رفع أسعار الفائدة بنسبة 3٪ منذ بداية العام . pic.twitter.com/G4WxrKYkfN — CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 15, 2022 توضيح cnbc على تويتر

وكانت الشبكة الإخبارية عنونت الفيديو المشار إليه ، عبر صفحاتها العربية على وسائل التواصل الاجتماعي ” البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 3%”.

حقيقة رفع أسعار الفائدة

وتناقلت عدة مواقع إخبارية عن CNBC خبر رفع أسعار الفائدة في مصر ليلة الخميس.

أوضحت الشبكة أن تقريريها لم يكن بمثابة خبر ، وإنما رصد لإجراءات اتخذتها السلطات النقدية لمواجهة التضخم ، منها رفع أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 3% منذ بداية 2022.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة على الجنيه ، يوم الخميس 22 سبتمبر.

وخالف البنك المركزي التوقعات في اجتماعه الأخير يوم 18 أغسطس الماضي ، وأبقى الفائدة على الجنيه عند 11.25% الإيداع و12.25% الإقراض دون تغيير.

وجاء الاجتماع الأخير بعد أيام قليلة من تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته في 17 غسطس الماضي.

ارتفاع التضخم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عودة معدل التضخم العام في مصر إلى الارتفاع خلال أغسطس ليسجل 15.3% على أساس سنوي مقابل 14.6% في يوليو، بعد استقراره لشهرين متتاليين.

وأصدر البنك المركزي قبل يومين تقريرا عن أسباب ارتفاع التضخم في أغسطس.

وأرجع البنك الأسباب إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بصفة أساسية، بجانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية.