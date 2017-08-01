قناة سويس جديدة في كفر الشيخ وميناء ومارينا يخوت

المحافظ: 50 مليار جنيه عوائد المنطقة الاستثمارية 200 مليار مشروعات متوقعة.. و250 ألف فرصة عمل أحمد عاشور قال السيد نصار محافظ، كفر الشيخ، إن العوائد المتوقعة من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاء منطقة استثمارية بالساحل الشمالي لكفر الشيخ نحو 50 مليار جنيه ب

المحافظ: 50 مليار جنيه عوائد المنطقة الاستثمارية

200 مليار مشروعات متوقعة.. و250 ألف فرصة عمل



أحمد عاشور



قال السيد نصار محافظ، كفر الشيخ، إن العوائد المتوقعة من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاء منطقة استثمارية بالساحل الشمالي لكفر الشيخ نحو 50 مليار جنيه باستثمارات متوقعة 200 مليار توفر 250 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن المنطقة تعتبر قناة سويس جديدة لمصر ومن شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي وتوفير مئات فرص العمل.



جاء ذلك علي هامش توقيع عقد المخطط العام التفصيلي للمنطقة مع مكتب محرم باخوم بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.





وقال المحافظ إن المنطقة الاستثمارية ستمتد بطول 25 كيلو مترا علي ساحل البحر المتوسط بإجمالي 10 آلاف فدان تشمل ميناء بحريا ومارينا لليخوت.



وقال الدكتور أحمد محرم استشاري شركة باخوم للاستشارات الهندسية، إن المشروع يتضمن 115 ألف غرفة فندقية ومشروعات تعليمية ومشروعات صحية، مؤكدا أنه جار تدقيق دراسات المشروع للتأكد من جدوي المشروع.



ولفت باخوم إلى أنه جار قياس وإستراتيجية تنمية المنطقة بناء علي نجاح وفشل التجارب السابقة وتحديد العوائد المباشرة وغير المباشرة.



من ناحية أخرى، تقدم محافظ كفر الشيخ بطلب للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لإقامة منطقة حرة علي مساحة 300 فدان في المحافظة بالقرب من المنطقة الاستثمارية.

كما طالب المحافظ بحل مشاكل البينة التحتية للمنطقة الصناعية الواقعة علي مساحة 1660 فدانا واستكمال العقد الخاص بتطوير بحيرة البرلس مع الجانب الصيني.