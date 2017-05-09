قناة النهار: برامج الأطفال وجهة غير مفضلة للمعلنين

قالت دينا هاشم، من شبكة تليفزيون النهار، إن الشركات سواء التى تقدم منتجات الأطفال أو الشركات الأخرى لا تهتم بالإعلان على البرامج الموجهة لتلك الشريحة، بينما تفضل استهداف الأم.

وأضافت على هامش المؤتمر الخاص بالاحتفال بعودة برنامح عالم سمسم فى رمضان، أن ذلك سبب رئيسى فى ابتعاد المنتجين عن الاستثمار فى محتوى الأطفال أو البرامج الموجهة للأطفال، وبالتالى أصبحت برامج الأطفال غير مربحة.

فى سياق متصر، ناشد عمرو قورة، رئيس شركة الكرمة، المنتجة لبرنامج “عالم سمسم” البنوك بإعادة النظر فى هذا الموضوع لدعم الاستثمار فى برامج الأطفال، خاصة أن برنامج عالم سمسم فى موسمه الجديد يستهدف زيادة الثقافة المالية للأطفال.

واحتفلت شركة الكرمة للإنتاج التعليمى اليوم، بإطلاق موسم جديد من برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم”، فى شهر رمضان المقبل، بعد غياب دام 8 سنوات.

وتم إطلاق برنامج عالم سمسم لأول مرة عام 2000 لمدة 9 سنوات، تم فيها إنتاج 390 حلقة، بالإضافة لعمل دروس توعية لأكثر من 150 ألف أم فى رمضان.