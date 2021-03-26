نقل وملاحة

قناة السويس : 9 قاطرات تواصل جهود تعويم السفينة الجانحة

من خلال 9 قاطرات عملاقة
المال - خاص 10:40 م, الجمعة, 26 مارس 21 10:40 م, الجمعة, 26 مارس 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وأعلن رئيس الهيئة بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل” وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة “مشهور”.

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وأوضح الفريق ربيع أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر، ما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

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