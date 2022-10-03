«قناة السويس» يمنح مجموعة فريش تمويلا بقيمة 450 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك قناة السويس منح مجموعة شركات فريش للأجهزة الكهربائية والمنزلية تمويلا بقيمة 450 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأضافت المصادر أن التمويل الذى حصلت عليه مجموعة فريش من بنك قناة السويس قصير الأجل لمدة عام «قرض دوار تحت الطلب».

وبحسب المصادر يندرج هذا التمويل ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى بفائدة %8 متناقصة، بهدف تمويل رأس المال العامل.

وقالت المصادر إن بنك قناة السويس يعمل على دعم الشركات المصدرة للخارج، مثل مجموعة فريش، والتى تصنع أكثر من ألف منتج من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، سواء من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية أو دعم الصادرات للأسواق الخارجية مثل السوق الليبية على سبيل المثال.

وأطلق البنك المركزى فى ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى فى مصر بفائدة %10 متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات ويخفض العائد إلى %8 فقط، وذلك للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.

وخصص «المركزى» فى بداية طرح المبادرة شريحة بقيمة 100 مليار جنيه ثم رفعها مجددا إلى 200 مليار جنيه.

يشار إلى أن القرض الدوار يتجدد تلقائيا وفقا لاتفاق تعاقدى بين البنك والعميل، والذى غالبا ما يتمثل فى شركة ما ويكون لفترة معينة عادة ما تكون سنة، وعند القيام بسداد جزء من القرض يمكن اقتراض مبلغ مساوٍ للمسدد مرة ثانية بموجب شروط الاتفاق.

وأكدت المصادر أن مجموعة فريش تسعى للحفاظ على البعدين الاجتماعى والبيئى من خلال توفير الطاقة والتمويل المستدام ورفع مستوى المعيشة للأفراد.

ومنحت البنوك العاملة فى مصر تمويلات بنحو 253 مليار جنيه منذ بداية انطلاقة المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021 وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى بعائد %8 متناقص.

وبلغ عدد المستفيدين من تلك التمويلات نحو 8800 منشأة من الشركات المتوسطة والكبرى عبرتسهيلات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل، لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية)، بهدف المساهمة فى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات، وذلك وفقاً لبيانات «المركزية».