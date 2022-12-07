«قناة السويس» يطلق «Mobile Banking» قبل نهاية العام

قال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن مصرفه انضم إلى شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «Instapay» مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق خدمة «Mobile Banking» قبل نهاية العام الجارى.

وكشف البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق، عن المصارف العشرة الأولى التى انضمت للشبكة وهي: «الأهلى المصري، مصر، التجارى الدولي، الإسكندرية، قطر الوطنى الأهلى، العربى، البنك العربى الأفريقي، القاهرة، المصرى الخليجى، الشركة المصرفية العربية».

وأضاف «رفاعى» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن البنك يجرى حالياً عملية تحديث شامل لخدمة «Interanet Banking» الخاصة به.

وتعتمد شبكة المدفوعات اللحظية على أحدث نظم التشغيل البينى للربط بين البنوك؛ من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية.

وأشار «رفاعى» إلى أن بنك قناة السويس أطلق منتج رقمى جديد للشباب تحت اسم «Beyond»، مبينًا أنه يساعد على تعزيز وتيرة الشمول المالي.

وقال إن البنك لديه حاليًا 49 فرعًا، ويستهدف الوصول إلى 53 أو 54 بنهاية عام 2023 على أن يكون جزء من كل الفروع الجديدة رقمياً.

ولفت إلى أن البنك بصدد تدشين فرعًا جديدًا فى الغردقة، وآخر فى العاصمة الإدارية الجديدة ومن المزمع افتتاحه بحلول منتصف العام المقبل.

على صعيد آخر، أعلن «رفاعى» أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.

وكشف عن وصول محفظة القروض إلى 28 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة التوريق 3.6 مليار.

وكان بنك قناة السويس أعلن، فى وقت سابق، عن مستهدفاته للوصول بحجم محفظة التوريق إلى 5 مليارات جنيه.

وأرجع سبب عدم وصول البنك بمستهدفات محفظة التوريق إلى كون قناة السويس يراعى ظروف السوق وتحدياتها المختلفة، فضلًا عن أنه لا يشارك إلا فى الاستثمارات التى يرجح أن تدر ربحًا- على حد تعبيره.

وأعلن عن وصول حجم محفظة التجزئة المصرفية إلى 2.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل حوالى 400 مليار للقروض العقارية.

وكشف أن بنك قناة السويس يستثمر فى 4 صناديق خاصة بإجمالى يصل إلى 350 مليون جنيه.