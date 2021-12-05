«قناة السويس» يضخ 2.1 مليار جنيه للقطاع الخاص ضمن مبادرة %8

قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن حجم التمويلات التى ضخها مصرفه أو التمويلات المستخدمة لصالح القطاع الخاص ضمن مبادرة البنك المركزى %8 بلغت 2.1 مليار جنيه، تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات.

وأضاف «رفاعي» فى تصريحات لـ”المال” أن إجمالى حجم التمويلات القائمة ضمن مبادرة البنك المركزى %8 بلغت 4 مليارات جنيه.

وأطلق البنك المركزى فى ديسمبر 2020، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعى الخاص بفائدة %10 متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات فى مارس الماضى، لتشمل أيضًا المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى %8 متناقصة.

وأضاف “رفاعي” أن صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بالبنك قفزت بنسبة نمو %20 لتصل إلى 21 مليار جنيه فى سبتمبر 2021، مقارنة بنحو 18 مليارًا فى ديسمبر 2020.

وأشار إلى ارتفاع محفظة ودائع العملاء بنسبة %10، لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 44 مليارًا فى ديسمبر2020.

وأضاف نتائج أعمال بنك قناة السويس أظهرت أن إجمالى المركز المالى سجل حوالى 57 مليار جنيه فى سبتمبر 2021 مقارنة بـنحو 54 مليارًا بنهاية ديسمبر 2020، محققًا زيادة قدرها 3 مليارات جنيه بنسبة %5.

وقال إن قناة السويس حقق نمواً فى صافى الربح بنسبة %6 ليصل إلى 377 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بنحو 356 مليونًا فى سبتمبر 2020، مدعومًا بزيادة إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة نمو قدرها %14.

وتابع أن محفظة قروض الشركات بالنيك سجلت نسبة نمو قدره %18 لتصل إلى 22 مليار جنيه مقارنة بنحو 19 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، متضمنة زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %14، كما سجلت محفظة القروض الشخصية نمو %30 لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقارنة بـقيمة 1.2 مليار بنهاية ديسمبر 2020.