قناة السويس يضخ قروض بـ 1.6 مليار و500 مليون جنيه لـ Smes في 2018

- البنك يفتح اعتمادات لهيئة السلع التموينية بقيمة 24 مليون دولار ويجرى تسويات بقيمة 800 مليون جنيهسهير محمد:أكد حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس أن البنك يستهدف ضخ 1.6 مليار جنيه مساهمات فى قروض مشتركة خلال عام 2018 وقال فى تصريحات خاصة لـ"المال" إن البنك يشارك فى قروض جديدة للغا

– البنك يفتح اعتمادات لهيئة السلع التموينية بقيمة 24 مليون دولار ويجرى تسويات بقيمة 800 مليون جنيه

سهير محمد:

أكد حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس أن البنك يستهدف ضخ 1.6 مليار جنيه مساهمات فى قروض مشتركة خلال عام 2018

وقال فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن البنك يشارك فى قروض جديدة للغاز والبترول.

وأكد رفاعى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت 500 مليون جنيه ومن المستهدف ان تصل الى مليار جنيه بنهاية عام 2018.

وكشف أنه على مستوى ملف الديون المتعثرة فقد تم عمل تسويات لمديونيات بقيمة 800 مليون جنيه وتم تحصيل 150 مليون جنيه.

وأضاف رفاعى أن نسبة الديون غير المنتظمة تراجعت إلى 38 %بنهاية عام 2017 وكانت 52% فى عام 2016 ومن المستهدف ان تصل الى المعدلات الطبيعية بالبنوك خلال3 سنوات.

واشار إلى أن إجمالى الودائع وصل الى 32 مليار جنيه وإجمالى القروض 10.5 مليار جنيه.



وأكد أن البنك قام بعمل عقدين لفتح اعتمادات مستندية لصالح هيئة السلع التموينية بقيمة إجمالية 24 مليون دولار، موضحا أن البنك يمتلك سيولة دولارية ولا يخطط للاقتراض من الخارج.

وأشار إلى أن البنك عقد بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتقديم الخدمات البنكية للعملاء منذ تقديم ملفاتهم للهيئة.