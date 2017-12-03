قناة السويس يضاعف محفظة SMEs إلى مليار جنيه

المال ـ خاص:كشف حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، عن نية مصرفه التوسع على مستوى قطاعات ائتمان الأفراد والشركات وكذلك زيادة حجم المدخرات، والتوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل.وأضاف الرفاعى، فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المقرر عرض الموازنة التخطيطي

المال ـ خاص:

كشف حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، عن نية مصرفه التوسع على مستوى قطاعات ائتمان الأفراد والشركات وكذلك زيادة حجم المدخرات، والتوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل.

وأضاف الرفاعى، فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المقرر عرض الموازنة التخطيطية للعام المقبل على مجلس إدارة البنك خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو مماثلة لما هو سائد فى القطاع المصرفى.

وتشير البيانات الصادرة عن معظم البنوك إلى أن القطاع يحقق معدلات نمو إجمالية تتراوح بين 15 – %20 سنويًا.

وتابع: «تسجل محفظة الودائع خلال الفترة الحالية نحو 29.7 مليار جنيه، ونتوقع أن تغلق العام الحالى عند ذات المستوى أو بنحو 30 مليار جنيه، وحققنا حصيلة جيدة من شهادة حصاد ذات العائد المرتفع والتى بلغت حتى الآن نحو 850 مليون جنيه كما جذب منتج «وديعتي» الصادر حديثًا نحو 200 مليون جنيه حتى الآن».

وخلال العام الماضى وجه البنك المركزى البنوك الحكومية وتبعتها الخاصة بإصدار شهادات مرتفعة العائد ضمن خطته لمواجهة التضخم، وجذبت هذه الشهادات ودائع بأكثر من 500 مليار جنيه فى البنوك الحكومية فقط.

وأوضحت أن محفظة القروض ارتفعت من نحو 8.6 مليار جنيه إلى 8.8 مليار، ومن المتوقع أن تغلق خلال العام الحالى على ما يزيد على 9 مليارات جنيه، بعد ضخ تمويلات جديدة فى السوق المحلية.

وكان الرفاعى، قال فى تصريحات سابقة لـ»المال»، إن مصرفه ضخ مساهمات فى عدد من القروض المشتركة للشركة القابضة للكهرباء بنحو 2.2 مليار جنيه، وأخرى بمبلغ 200 مليون جنيه موجهة للقطاع العقارى، و75 مليونًا لقطاع خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وعلى مستوى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال رئيس مجلس إدارة البنك، إن المحفظة الحالية تسجل نحو 400 مليون جنيه، وسيعمل البنك على مضاعفتها لنحو مليار جنيه بنهاية العام المقبل، خاصة أنه تم تفعيل إدارتين جديدتين للقطاع قبل شهور قليلة.

ونوه بأن التوسع فى شبكة الفروع جزء أساسى من إستراتيجية البنك، ومن المستهدف افتتاح فرعى مدينتى والتجمع الخامس قبل نهاية العام، ثم افتتاح فرعين آخرين بالربع الأول من 2018، على أن يرتفع البنك بإجمالى شبكة الفروع لنحو 48-50 فرعا بنهاية العام المقبل.

كما يستهدف البنك التوسع فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال إطلاق خدمة سداد المدفوعات عبر المحمول فى الربع الأول من العام المقبل، وتطوير الإنترنت البنكى عبر إضافة خدمات جديدة للعملاء، فضلا عن مضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلى لتسجل نحو 80 ماكينة بنهاية العام المقبل مقابل 40 حاليًا.