«قناة السويس» يستهدف تمويل مشروعات لتوليد الكهرباء «الخضراء» بقيمة 300 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك قناة السويس دخل فى مفاوضات مع أحد الكيانات المالية لمنحها تمويل بقيمة 300 مليون جنيه.

وقالت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ« المال» – إن التمويل المزمع منحه لهذا الكيان سيتم توجيهه لصالح مشروعات توليد الطاقة الكهربائية «الخضراء».

وأوضحت أن التمويل سيكون عبارة عن قرض قصيرالأجل مؤكدة أن البنك يسعى إلى التوسع فى تمويل مثل هذه المشروعات والتى تتماشى مع التوجهات المحلية والعالمية الخاصة بالاستدامة البيئية.

وحقق بنك قناة السويس زيادة فى صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة %21 لتصل إلى 28 مليار جنيه فى سبتمبرالماضى مقارنة مع 23 مليارا فى ديسمبر 2021.

وكشفت نتائج أعمال البنك عن ارتفاع صافى أرباحه إلى 735 مليون جنيه بنهاية سبتمبرالماضى، مقابل 377 مليونا في الشهر المماثل من 2021 بنسبة نمو قدرها %95 مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنحو %17.

وارتفع إجمالى المركز المالى للبنك ليصل إلى 67 مليار جنيه بأول 9 شهور من 2022 مقابل 57 مليارا بنهاية العام الماضى بنسبة نمو %16 مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنحو %14 لتصل إلى 58 مليارا مقابل 51 مليارا. وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفى لتسجل 3.643 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مقابل 3.596 بنهاية يوليو2022، وفقاً للبنك المركزى