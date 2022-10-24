«قناة السويس» يرفع الفائدة على شهادة الادخار الدولارية إلى %5.30

قرر بنك قناة السويس رفع الفائدة على شهادة الادخار الدولارية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات.

قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة البنك – فى تصريحات لـ« المال» – إنه سيتم تعديل العوائد على الشهادة الدولارية لتصبح %5.30 سنويا، و%5.20 للربع سنوى و%5.15 شهريا مقارنة مع %2.25، و%2.15 و%2 على التوالى.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار وتصل مدتها إلى 3 سنوات بعائد شهرى، وربع سنوى، وسنوى.

ويبدأ العائد من أول يوم عمل يتلو شراء الشهادة ويمكن الاقتراض بضمانها وحتى %90 من قيمتها بالدولار.

وتجدد الشهادة لمدة مماثلة حسب رغبة العميل فى تاريخ الاستحقاق ووفقا للشروط المعلنة، وتسترد فى موعدها بكامل قيمتها وبالعملة ذاتها، أو بعد ستة أشهر من إصدارها وفقا لجداول الاسترداد المعلنة بالبنك.

وعدّل البنك الأهلى فى وقت سابق أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار التى يصدرها ومدتها 3 سنوات، وكذلك شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، للإصدارات الجديدة اعتبارا من 9 أكتوبر الجارى.

وكشف عن إصدار الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى %5.30 سنويا، و%5.25 نصف سنوى، و%5.20 ربع سنوى، و%5.15 شهريا.

كما أعلن عن شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات بعائد يصل إلى %5.15 سنويا، و%5.10 نصف سنوى، و%5.05 ربع سنوى و%5 شهريا.

ورفع بنك مصر أيضا العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى %5.30 سنويا، و%5.25 نصف سنوى، و%5.20 ربع سنوى، %5.15 شهريا.

وقرر عدد من البنوك زيادة العائد على الشهادات الدولارية بعد اجتماع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله مع مسئولى الخزانة فى البنوك، والذى تمت خلاله مناقشة إعادة تسعير الأوعية الادخارية بالنقد الأجنبى، خاصة الودائع والشهادات بالدولار.