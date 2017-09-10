قناة السويس يخطط لضخ 100 مليون جنيه فى الـ SMEs

أحمد الدسوقى يخطط بنك قناة السويس، للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ "SMEs" إلى 400 مليون جنيه، بنهاية العام الحالى 2017، مقابل 300 مليون جنيه حالياً عبر ضخ تمويلات جديدة بـ 100 مليون جنيه. وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة…

أحمد الدسوقى

يخطط بنك قناة السويس، للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ “SMEs” إلى 400 مليون جنيه، بنهاية العام الحالى 2017، مقابل 300 مليون جنيه حالياً عبر ضخ تمويلات جديدة بـ 100 مليون جنيه.

وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، على هامش توقيع عقدين مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون جنيه، إن محفظة القطاع قدرت بـ 140 مليون جنيه مطلع العام الحالى، مؤكدًا أن مصرفه لديه خطة قوية للتوسع فى هذا القطاع.

وأشار الرفاعى إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي رأس أولويات إستراتيجية مصرفه ويسعى للوصول للنسب المستهدفة من قبل البنك المركزي، والبالغة 20% من المحفظة الائتمانية خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكداً أن مصرفه سيشارك بقوة فى مبادرة المركزى خلال الفترة المقبلة.

كان البنك المركزى قد اطلق مطلع العام الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، إذ أعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، وتقديم فرصة لـ350 ألف شركة، لتوفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.