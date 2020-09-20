«قناة السويس» و«ABC» و«العقارى» تدرس إطلاق بنوك رقمية

بدأت 3 مصارف محلية هى قناة السويس، والمؤسسة المصرفية العربية ABC – مصر، و«العقارى المصرى» دراسات جدية لتدشين بنوك رقمية بهدف تقديم جميع خدماتها عبر تطبيق إلكترونى دون أى تدخل من العنصر البشرى.

يأتى ذلك عقب خطوات فعلية بدأها بنكا «الأهلى» و«مصر» لإطلاق هذه النوعية من البنوك التى تعتمد بشكل كامل على الحلول التكنولوجية.

قال حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن مصرفه يدرس حاليًا بالتعاون مع شركات دولية إنشاء البنك الرقمى بعد تجربة الفرع الذكى بسيتى ستارز، الذى يقدم تجربة مصرفية بتكنولوجيا عالية جذبت العديد من العملاء الجدد خاصة الشباب.

وأوضح فى تصريح لـ«المال» أن دراسة البنك الرقمى تأتى فى إطار منهجية التحول من تقديم الخدمات المصرفية داخل الفروع إلى طرحها باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية.

وأكد أنه فى ظل استهداف الدولة بشكل عام للتحول الرقمى والدور الذى يتبناه البنك المركزى فى مساندة هذا الاتجاه، فإن ظهور بنوك رقمية خلال الأعوام المقبلة أمر حتمي.

ولفت رفاعى إلى انتهاء مصرفه من عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل التى تخدم أهدافه فى مجال التحول الرقمى مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات حتى الآن بإنفاق استثمارى يزيد على 250 مليون جنيه.

وفى ذات السياق، يعكف بنك المؤسسة المصرفية (ABC – مصر) على دراسة نقل وتعميم تجربة بنك (إلى) الرقمى التى أطلقتها مجموعته الأم فى البحرين العام الماضى.

وقال أكرم تيناوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك، فى تصريحات لـ»المال»، إن المجموعة قامت بإطلاق بنك «إلى» فى البحرين، وهو بنك رقمى بالكامل، يوفّر نوعًا جديدًا من الحسابات المصرفية، ونقوم حاليًا بدراسة التجربة لتعميمها بمصر.

وبنك «إلى» عبارة عن تطبيق إلكترونى يمكن العميل من فتح حساب مصرفى دون الذهاب للفرع، مع إمكانية تغذيته بالأموال من خلال طرق ووسائل مختلفة والحصول على عائد، إلى جانب إصدار بطاقة دفع افتراضية والتحكم فيها بالتفعيل أو الإيقاف، وفتح حسابات بالعملات الأجنبية المختلفة.

وقال مدحت قمر، رئيس البنك العقارى المصرى، إن مصرفه يدرس إمكانية الدخول فى مجال المنظومة الرقمية، وهو أحدث ما توصلت له الأسواق فى العالم فى مجال تقديم خدمة متكاملة للعميل، يقوم من خلالها بإجراء كل أعماله دون دخول أى فرع أو التواصل مع أى موظف.

وأضاف أن مستخدمى الإنترنت البنكى لدى مصرفه يتجاوز عددهم حاليًا عشرة آلاف عميل، مشيرًا إلى سعيه لإجراء عملية تحديث للخدمة كى تشمل التحويل داخل الحسابات وسداد الفواتير وغيرهما من الخدمات المُتاحة عبر الإنترنت البنكى بشكل عام، مع ضمان أعلى مستويات السرية والأمان للمستخدم.