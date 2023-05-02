«قناة السويس» و«الوطنية السعودية» ترصدان 50 مليون دولار لتأسيس شركة جديدة

رصدت هيئة قناة السويس ، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحرى المالكة لخط بحرى 50 مليون دولار لرأس مال الشركة الجديدة المقرر تأسيسها بين الطرفين، حسبما كشف مصدر مطلع على تفاصيل الاتفاق.

ووقعت الشركة الوطنية للنقل البحرى السعودية، مطلع مارس الماضى، مذكرة تفاهم غير مُلزمة مع هيئة قناة السويس، لتأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة للنقل البحرى، للعمل فى امتلاك وتأجير واستئجار وتشغيل السفن لغرض نقل البضائع العامة والسائبة والكيماويات والنفط وجميع العمليات المرتبطة بالقطاع.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن الطرفين يسعيان إلى الانتهاء من إجراءات تأسيس الكيان الجديد أواخر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الشركة السعودية ستتولى الإدارة والتشغيل نظرا لخبرتها المتراكمة فى إدارة وتشغيل السفن بشكل عام.

وقفزت أرباح «الوطنية السعودية» بأكثر من 5 مرات لتتجاوز مليار ريال، نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص نقل النفط الخام والكيماويات، بجانب ارتفاع أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة العمليات وإضافة سفن جديدة، وذلك وفقاً لبيانات صحفية.

وأوضح المصدر أن الطرفين يستهدفان خلال الأيام المقبلة اختيار مكتب قانونى للبدء فى الإجراءات الفعلية لتأسيس الشركة، واختيار مقر مناسب تمهيدا للإعلان عن باقى تفاصيل الشراكة.

وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستحصل على جميع المميزات التى تتمتع بها الكيانات التابعة لهيئة قناة السويس، بالإضافة لقيامها بأعمال الوكالة الملاحية لنفسها أو للغير وفقا لظروف العرض والطلب ومعدلات نمو حركة التجارة البحرية.

وأكد المصدر أن المختصين من الجانبين يقومان حالياً بدراسة وتحديد المواصفات المطلوبة لشراء سفينتين حمولة 60 ألف طن تمهيدا لبدء العمل فى النشاط لتناسب غواطس الموانئ التى تتردد عليها، ومن المقرر أن تقوم بنقل جميع احتياجات مصر من السلع الإستراتيجية، ومنها الحبوب، والقمح والذرة، بدلا من استئجار سفن أجنبية. ولفت إلى أنه سيتم رفع العلم المصرى على السفينتين والحصول على جميع امتيازات ذلك فى المحاسبة المالية والرسوم والالتزام بتشغيل %75 من المصريين من العمالة المطلوبة بالشركة وفقا للقانون