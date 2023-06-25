قناة السويس: منح ناقلات الغاز الطبيعي بين الخليج الأمريكي وآسيا حوافز حتى 75%

قررت هيئة

في منشور ملاحي منح ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكي بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي والموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة والمناطق التالية بقارة آسيا من جهة أخرى حوافز تتراوح ما بين 10 إلى 75%.

وتشمل الحوافز منح ناقلات الغاز العاملة بين الخليج الأمريكي وموانئ الخليج العربي والموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءاً من ميناء صور العمانى والموانئ التى تقع شرقه حتى ميناء كوشين بغرب الهند تخفيضاً 30% من رسوم العبور و60% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج الماليزي و75% عند الوصول إلى ميناء بورت كلانج وما شرقه.

مسارات حوافز وتخفيضات ناقلات الغاز المسال

كما تمنح ناقلات الغاز الطبيعى المسال المحملة والفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية -التى تقع شمال ميناء ميامى- من جهة والموانئ الهندية وما شرقها من جهة أخرى وتشمل 10% للموانئ غرب شبه القارة الهندية -بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان وحتى ميناء كوشين في غرب الهند- تخفيض 35% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين.

مسارات السفن الحاصلة على التخفيضات

كما تهيب هيئة قناة السويس بعملائها من ملاك ومشغلي ومستأجري السفن العابرة لقناة السويس والتوكيلات الملاحية التابعة لهم أنه بخصوص جميع المنشورات التى بموجبها تَمنح هيئة قناة السويس السفن العابرة لقناة السويس والعاملة على طرق محددة تخفيضات ثابتة ، بداية من مطلع يوليو المقبل ، أنه سيتم قبول طلبات التخفيض عن طريق النظام الإلكتروني لمنشورات التخفيضات الثابتة ، ولن يتم قبول أو الالتفات لأي طلبات تخفيض ورقية ترد إلينا عن طريق الفاكس أو البريد أو باليد.