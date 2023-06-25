قناة السويس: منح ناقلات الغاز الطبيعي بين الخليج الأمريكي وآسيا حوافز حتى 75%

قررت هيئة
وتشمل الحوافز منح ناقلات الغاز العاملة بين الخليج الأمريكي وموانئ الخليج العربي والموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءاً من ميناء صور العمانى والموانئ التى تقع شرقه حتى ميناء كوشين بغرب الهند تخفيضاً 30% من رسوم العبور و60% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج الماليزي و75% عند الوصول إلى ميناء بورت كلانج وما شرقه.
كما تمنح ناقلات الغاز الطبيعى المسال المحملة والفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية -التى تقع شمال ميناء ميامى- من جهة والموانئ الهندية وما شرقها من جهة أخرى وتشمل 10% للموانئ غرب شبه القارة الهندية -بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان وحتى ميناء كوشين في غرب الهند- تخفيض 35% للموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين.
كما تهيب هيئة قناة السويس بعملائها من ملاك ومشغلي ومستأجري السفن العابرة لقناة السويس والتوكيلات الملاحية التابعة لهم أنه بخصوص جميع المنشورات التى بموجبها تَمنح هيئة قناة السويس السفن العابرة لقناة السويس والعاملة على طرق محددة تخفيضات ثابتة ، بداية من مطلع يوليو المقبل ، أنه سيتم قبول طلبات التخفيض عن طريق النظام الإلكتروني لمنشورات التخفيضات الثابتة ، ولن يتم قبول أو الالتفات لأي طلبات تخفيض ورقية ترد إلينا عن طريق الفاكس أو البريد أو باليد.