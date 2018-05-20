قناة السويس للحياة توفر مزايا للحماية للعاملين بالخارج

المال ـ خاص:بدأت شركة «قناة السويس لتأمينات الحياة» الانضمام إلى شركتها الأم «قناة السويس للتأمينات العامة» فى تسويق التأمين على العاملين بالخارج عبر وثيقة «مزايا للحماية والاستثمار» عبر التعاون مع الاتحاد العام للعاملين بالخارج.كشف وائل موسى، مراقب إنتاج بـ&l

المال ـ خاص:

بدأت شركة «قناة السويس لتأمينات الحياة» الانضمام إلى شركتها الأم «قناة السويس للتأمينات العامة» فى تسويق التأمين على العاملين بالخارج عبر وثيقة «مزايا للحماية والاستثمار» عبر التعاون مع الاتحاد العام للعاملين بالخارج.

كشف وائل موسى، مراقب إنتاج بـ«قناة السويس للتامينات العامة»، أن ذلك يأتى لتوفير مزايا متنوعة للعميل للاختيار فيما بينها.

وتغطى «مزايا للحماية والاستثمار» ومدتها عشر سنوات حيث يحصل العميل على مبلغ 10 آلاف دولار، مضافا له الأرباح خلال مدة التأمين فى نهاية مدة التأمين وفى حالة الوفاة الطبيعية خلال المدة التأمينية يحصل الورثة على المبلغ كامل مضافا له الأرباح خلال مدة التأمين وفى حالة الوفاة بحادث يتم زيادة مبلغ التعويض إلى 20 ألف دولار وهوضعف مبلغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية مضافا له الأرباح خلال مدة التأمين فيما يبلغ القسط السنوى حوالى 350 دولارا. فيما تغطى وثيقة «مزايا للحوادث الشخصية» مخاطر الوفاة الطبيعية والوفاة نتيجة حادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين نتيجة حادث وكذلك العلاج داخل المستشفيات نتيجة للحادث ومصروفات نقل الجثمان إلى مصر فى حالة الوفاة وهناك 3 مستويات للتغطية: الأول قسطه السنوى 20 جنيها وتوفر مبلغ تعويض 15 ألف جنيه، أما المستوى الثانى قسطه 35 جنيها ومبلغ التعويض 30 ألف جنيه، والثالث قسطه السنوى 60 جنيها ومبلغ التعويض حوالى 50 ألف جنيه بجانب 5 آلاف جنيه مصاريف نقل الجثمان و5 آلاف جنيه للعلاج الطبى والأدوية و2500 جنيه مصاريف الجنازة.

وأضاف موسى أنه بدأ إصدار الوثيقتين مع اتحاد العاملين بالخارج، لافتا إلى أن قسط الوثيقة مناسب لكل شرائح العاملين بالخارج وتتيح للعميل الاختيار بين تغطيات تأمينات الممتلكات والحياة وكذلك المستويات المختلفة بكل تغطية وتوفر تعويضا مناسبا لهم.

