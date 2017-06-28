قناة السويس للحاويات: لم نتأثر بفيروس الفدية

قال هاني النادي مدير العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد، إن الأنظمة الإلكترونية للمحطة لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني بيتيا “فيروس الفدية الخبيثة” الذي ضرب عدد الأنظمة العالمية.

واضاف النادي في تصريحات لـ”المال”، إن السفن تصل بشكل طبيعي إلى المحطة ويتم التواصل مع العملاء بصورة طبيعية، مؤكدا قدرة الفريق الفني التابع للشركة على اتخاذ كافة التدابير التي تقي أنظمتها من القرصنة.

وتابع :” توصلنا أيضا إلى طريقه تضمن تبادل البيانات مع عملاء المحطة الذين هاجمهم الفيروس”.

من جهته، أكد اللواء جمال عز الدين رئيس مجلس ادارة شركة محطة حاويات غرب بورسعيد، عدم تأثر النظام الالكتروني للشركة بالفيروس.

وقال :: نحدث أنظمة البيانات وبرامج الفيروسات لاستمرار للحفاظ على بيانات عملاء المحطة وبرامج التشغيل”.

يذكر أن مؤسسات عالمية كبرى من ضمنها شركتي “روسنفت” الروسية العاملة في قطاع النفط، و”ميرسك” المتخصصة في الشحن، تعرضت لهجوم إلكتروني واسع النطاق أمس الثلاثاء، من خلال فيروس سيطر على الملفات الخاصة بالشركة وطالب بفدية قدرها 300 دولار تُدفع عبر العملة الإلكترونية “بيتكوين”.

وتعد تلك الهجمة هي الثانية خلال شهرين فقط، حيث تعرضت آلاف الشركات في مايو الماضي لهجوم إلكتروني مماثل، في حين حصل المهاجمون على نحو 50 ألف دولار كفدية للإفراج عن الملفات.

يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء، أصدر بيانا يحذر فيه المؤسسات والشركات من هجمات الفدية.