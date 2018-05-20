قناة السويس للحاويات تفاوض الحكومة لخفض رسوم الموانئ

■ 1.5 مليون حاوية مكافئة إجمالى التداول العام الماضى وتوقعات بتحقيق مثلها ■ لا قروض جديدة ..وموقفنا المالى قوي ■ مشروعات تنموية فى شمال سيناء وبورسعيد لدعم الأقل دخلا ■ تدريب 500 طالب على أحدث المعايير العالمية للحاق بسوق العمل ■ توفير مدرسة للتعليم الثانوى بمليون دولار وضخ أموال لشراء المعدات

■ 1.5 مليون حاوية مكافئة إجمالى التداول العام الماضى وتوقعات بتحقيق مثلها

■ لا قروض جديدة ..وموقفنا المالى قوي

■ مشروعات تنموية فى شمال سيناء وبورسعيد لدعم الأقل دخلا

■ تدريب 500 طالب على أحدث المعايير العالمية للحاق بسوق العمل

■ توفير مدرسة للتعليم الثانوى بمليون دولار وضخ أموال لشراء المعدات وتأسيس أخرى

المرسى عزت



قال لارس كرستنسن، الرئيس التنفيذى لقناة السويس للحاويات، إن شركته تجرى مفاوضات جادة مع الحكومة لتقليل رسوم ميناء شرق بورسعيد للمنافسة مع موانئ جنوب وشرق المتوسط.

وأضاف كرستنسن، فى حواره مع «المال»، أن الشركة تقدر الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة وجذب الاستثمارات وتوفير الدعم اللازم للمشروعات القائمة

وأشار إلى أن شركة قناة السويس للحاويات تثمن جهود الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة قناة على دوره المتميز فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه الشركات لتنمية حجم أعمالها وزيادة استثماراتها.

وأضاف أن قناة السويس للحاويات مؤمنة بالسوق المصرية كونها ضمن أسواق المنطقة المهمة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا إيجابيا لشرح الصورة الكاملة أمام الحكومة حول الموقف التنافسى لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المنافسة.

وقال إن الجانب الحكومى يتعامل مع ما يتم عرضه من شركة قناة السويس لتداول الحاويات بمنتهى الجدية، مؤكدا أن هناك بعض التحديات التى واجهت شركته وقللت من التنافسية مع الموانئ الأخرى.

وأوضح أن عددًا من الخطوط الملاحية أنهت تعاملاتها وخرجت من التعامل مع ميناء شرق بورسعيد بسبب زيادة الرسوم مقارنة بالموانئ الأخرى، لافتا إلى أن عدد الخطوط الملاحية التى كانت تتعامل مع ميناء شرق بورسعيد انخفض إلى 4 خطوط الآن بعد أن كانت 14 خطا.

ووصف ميناء شرق بورسعيد بأنه خارج المنافسة حاليا، ويستدعى الأمر إعادة النظر فى منظومة الرسوم بما يتوافق مع منظومة التجارة العالمية، مضيفا أن استثمارات اللوجيستيات تحتاج دوما إلى التواصل مع متغيرات العصر ومتغيرات التجارة العالمية بما يعزز من المنافسة.

وأشار إلى أن الشركة تواجه منافسة شرسة مع موانئ جنوب وشرق المتوسط، لافتا إلى أن معدل تداول الحاويات المكافئة بلغ 1.5 مليون عام 2017، لافتا إلى أن التوقعات تؤكد تحقيق الشركة نفس المعدلات خلال العام الجارى.

وأكد أن شركته لن تحصل على قروض حاليًا، لافتا إلى ان السويس للحاويات قاربت على الانتهاء من تسديد القرض الذى حصلت عليه من بنوك محلية، موضحا أن هيكل الملكية لم يتغير وأن المساهمين الرئيسيين كما هم، وكذلك الحصص المساهمة مضيفا أن الشركة لديها أموال سائلة وتسدد التزاماتها أولا بأول.

وقناة السويس للحاويات هى شركة مصرية، تم افتتاحها عام 2004 كمشروع مشترك مع شركة إيه.بى.إم تيرمينالز (APM Terminals)، المساهم الرئيسى والقائم بالتشغيل باستثمارات ما يقرب من 850 مليون دولار أمريكى.

وانتقل كرستنسن إلى الدور المجتمعى الذى تقوم به شركة قناة السويس للحاويات، لافتا إلى أنها تولى أهمية خاصة لثلاثة محاور رئيسية،هى التعليم والصحة والبيئة، مشيرا إلى إنشاء مدرسة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء باستثمارات مليون دولار.

وأكد أن المدرسة تستوعب 450 طالبًا وطالبة وهى مدرسة للمرحلة الثانوية، موضحا أن المدرسة يدرس به حاليا ما يقرب من 150 طالبا، مشيرا إلى أن حرص قناة السويس للحاويات على أن تكون لها الريادة فى إنشاء أول مدرسة ثانوى عام ببالوظة بمنطقة بئر العبد يأتى تمشيًا مع التوجه العام للدولة والهادف إلى رفع معدلات التنمية فى سيناء.

ولفت إلى نجاح المشروع فى توفير فرص تعليم سهلة وميسرة لأبناء مصر في شمال سيناء، وتوفير وقت وجهد كبيرين كان يتم بذلهما من أجل الوصول للمدراس التي تبعد كيلومترات عن أماكن سكن الطلاب.

وخلال الفترة من 2014 – 2017 استطاعت الشركة تدشين مبنى المدرسة الذى تبلغ مساحته 2500 متر مربع، تضم ملعبًا للرياضات و11 فصلا دراسيًا، ومعملا للعلوم، وآخر للحاسب الآلي؛ ويأتى اهتمام الشركة بقطاع التعليم باعتباره السبيل الوحيد لبناء الأمم وتخريج أجيال من الشباب القادر على استكمال مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن شركة قناة السويس للحاويات تقوم أيضًا بتقديم الدعم للمدارس الأخرى بشمال سيناء من حيث التأسيس والمعدات اللازمة لكل مدرسة، لافتا إلى تقديم الدعم اللازم للمدارس المحيطة بما تحتاجه من معدات.

وخلال السنوات الماضية وفقا كرستنسن، استطاعت قناة السويس للحاويات تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى قطاع التعليم من خلال مبادرة تعليم أفضل مستقبل أفضل» بالتعاون مع محافظة بورسعيد، والتى استطاعت توفير الأدوات والأساس المدرسى، ما يقرب من6311 مكتبا مدرسيا، فى نحو 132 مدرسة، بخلاف المساهمات المقدمة من الشركة للمنح الدراسية، ومشروعات التخرج، وتقديم المواد التعليمية بطريقة برايل لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال إن الشركة تدعم العاملين لديها من خلال تدريبهم المستمر ورفع قدراتهم سواء من خلال برامج تدريبية محلية أو إرسالهم إلى الخارج مشيرا إلى تدريب شباب الخريجين وحديثى التخرج فى مختلف التخصصات لخدمة المجتمع المصرى.

وإشار إلى عمل برنامج تدريبى للخريجين يستمر على مدار العام مقابل مكافأة شهرية ليصبح الخريجون اكثر تنافسية، موضحا أن الشركة دربت ما يقرب من 500 شخص منذ عام 2014 حتى الآن، تم توظيف ما يقرب من 125 منهم والباقى تم تأهيلهم فى مختلف التخصصات بما يتفق والمعايير العالمية.

وأكد أن الشركة تصرف الاموال المخصصة للمسؤولية المجتمعية من خلالها، موضحا أن الأخيرة أحد أسس العمل داخل قناة السويس للحاويات، ويدرك العاملون بها أنها تمثل خريطة عمل تهدف إلى تقديم الدعم المجتمعى للفئات الأقل دخلاً، أو حتى شباب الخريجين الذين يحتاجون إلى التدريب لرفع مهاراتهم، وزيادة فرصهم للحاق بسوق العمل.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة أوضح أن الشركة تورد المعدات والأدوات اللازمة لمستشفيات بورسعيد بما تحتاجه، لافتا إلى توفير الحضانات، التى تحتاجها المحافظة، مشيرا إلى أن القطاع الصحة يعد أحد أهم المجالات التى تهتم بها الشركة للمساهمة فى توفير أفضل السبل للعناية بصحة المواطنين.

وقال إن الشركة طورت مركزا لحديثى الولادة بمستشفى النصر العام ببورسعيد عن طريق رفع كفاءة غرفة الحضانات من 60 إلى 90٪ تقريباً، وتوفير أجهزة تهوية المستشفى، بالإضافة إلى توفير معدات طبية.

كما قامت الشركة بالمساهمة فى إعادة تأهيل «مركز الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة» الذى تديره «مؤسسة حياة»، بالإضافة إلى دعم مؤسسة «تحسين الصحة» للأيتام وتوفير مختبر تعليمى مجهز بأحدث المعدات لتعليم الطلبة اللغات ومهارات الحاسوب، ما عزز من قدرتها التعليمية.

وأكد أنه فيما يتعلق بمحور البيئة، فإن الشركة تقلل من استهلاك المحروقات، واستخدام الأوراق وتتعامل تكنولوجيا للحد من استعمال المطبوعات، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بالبيئة ومحاولة مكافحة المخاطر البيئية التى تنعكس بشكل سلبى على المواطنين، لذلك قامت الشركة بمشاركة الأمم المتحدة فى «الاحتفالات بيوم البيئة» التى تجرى على الصعيد العالمي من 14 إلى 21 سبتمبر من كل عام، ودعم مبادرة «جو جرين» أو «كن صديقاً للبيئة» التى تعمل على زيادة الوعى ومساعدة مصر على الانضمام إلى الحركة العالمية الداعية إلى «بيئة أفضل»، والتى تدور حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهى إعادة الاستخدام والتدوير، وتغير المناخ، والمجتمع.

وكان لموظفى الشركة أيضاً نصيب فى التأثير على تلك المبادرة من خلال تطوعهم للعمل عدة ساعات وصلت إلى 590 ساعة كما حضر 134 موظفاً العروض الإيضاحية للمبادرة.

وأعلن أن بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة لم يصبح دور الحكومات فقط، بل إن قطاعات الأعمال والشركات فى المجالات كافة باتت جزءًا لا يتجزأ من منظومة النهوض بالمجتمعات.

وأكد أن شركة قناة السويس للحاويات تهدف إلى القيام بدور فعال وقوى فى تنمية المجتمع المصرى، لتعزيز مبدأ المشاركة والتكافل، ودعم الالتزام الأخلاقى بالمساهمة فى جميع الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وسد الفجوات فى قطاعات التنمية المختلفة.