قناة السويس للحاويات تعدل لائحتها للمنافسة على مشروعات المنطقة الاقتصادية

أمانى العزازىقال هانى النادى، مدير العلاقات الحكومية والمتحدث الإعلامى لشركة قناة السويس للحاويات (المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد) إن التناغم الحادث بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارتى النقل والاستثمار، يعد محفزا أساسيا للشركات المصرية والأجنبية، لضخ مزيد من استثماراتهم خلال المرح

أمانى العزازى

قال هانى النادى، مدير العلاقات الحكومية والمتحدث الإعلامى لشركة قناة السويس للحاويات (المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد) إن التناغم الحادث بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارتى النقل والاستثمار، يعد محفزا أساسيا للشركات المصرية والأجنبية، لضخ مزيد من استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف – فى حوار مع «المال»- أن الشركة تدرس حاليا التوسع فى استثماراتها بالاتجاه إلى أنشطة أخرى اقتصاديه وبحرية ولوجستية بجانب تداول الحاويات الترانزيت، والصادر والوارد، وذلك مع بدء اكتمال مشروعات هيئة ميناء شرق بورسعيد التي ستطرح 5.5 كيلو متر أرصفة بحرية منتصف 2018

وأوضح أن الشركة بدأت فى إجراءات إدارية تتعلق بتعديل لائحتها الأساسية، لإضافة أنشطة أخرى استعدادا للاستثمارات المقبلة لمنطقه قناة السويس.

وجارى التنسيق مع الهيئة الاقتصادية حاليا، لاستغلال جزء من رصيف المحطة فى تداول الملح استجابة لرغبة المصدرين المصريين، نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها شمال سيناء والتى انعكست على حركة العمل وساعاته بميناء العريش.

وأشار إلى أن شركته لديها إستراتيجية واضحة للتوسع فى الاستثمارات بمصر، بإضافة أنشطة جديدة فى النقل والصب الجاف، والمشاركة فى تشغيل الأرصفة البحرية الجديدة بالميناء التى ستطرحها الحكومة للمستثمرين، وبما يتناسب مع طبيعة نشاط المحطة، وأن اتخاذ قرار المشاركة مرهون باكتمال أنشطة الميناء، ووضوح الخريطة الاستثمارية، والفرص المتاحة وصدور لائحة قانون الاستثمار التى ستحدد شكل التوسعات خلال المرحلة المقبلة، وفقا لوضع الشركة التى تعمل وفق عقد امتياز وتخضع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

وحول تأثير دخول مشغلين آخرين للأرصفة البحرية المزمع الانتهاء منها فى الميناء ضمن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، قال «النادى» إن محطة قناة السويس للحاويات شرق بورسعيد لا تشغل سوى %2 من مساحة الميناء ووجود محطة وحيدة بالمنطقة يضع على الشركة عبئا كبيرا والتزاما أمام الدولة بتحقيق معدلات مرتفعة، باعتبارها واجهة لمصر بنشاط الترانزيت فى منطقة شرق القناة، فيما يؤدى وجود منافسين آخرين بميناء شرق بورسعيد إلى تحسين جودة الأداء والخدمات، ومن ثم تحرص الدولة على اتخاذ قرارات وحوافز تخدم المنطقة ويعد فرصة جيدة لاقتناص فرص استثمارية جديدة، بعد أن نلمس بشكل فعلى الواقع الجديد بالمنطقة، وندرس جيدا المناسب لنا من هذه الفرص.

وتوقع النادى جذب مزيد من السفن التجارية العملاقة من طراز (تريبل إيه وتريبل إيه بلس) حمولة 22 ألف حاوية، بالإضافة إلى عودة بعض الخطوط الملاحية والخدمات غير المنتظمة للتردد على المحطة بشكل مستمر، ومنتظم وزيادة عدد رحلات هذه الخطوط للموانئ المصرية، خاصة الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية، بعد قرارات الفريق «مميش» رئيس المنطقة الاقتصاديةبتخفيض بعض رسوم الموانئ، وربطها بمعدلات تداول الحاويات، والتى تعتبر خطوة جيدة لعودة ميناء شرق بورسعيد، إلى خريطة المنافسة مع موانئ المتوسط.

كما توقع أن تصل معدلات تداول الحاويات بالمحطة، نهاية العام الجارى إلى نفس معدلات العام الماضى 2016 عند 2.5 مليون حاوية، مؤكدا تحقيق المحطة معدلات تداول بلغت مليونا و700 ألف حاوية حتى أغسطس 2017 فى ظل تداعيات تخارج تحالف «الأليانس» المكون من خمسة خطوط ملاحية عالمية إلى اليونان، وفقد المحطة لطاقة التداول التى كان يتم تحقيقها من تشغيل خدمات التحالف بمحطة الشركة.

وطالب بمراجعة وتعديل باقى بنود قرارات وزارة النقل 488 800 التى تسببت فى هروب أكبر التحالفات الملاحية من ميناء شرق بورسعيد، وأن يتم وضع سياسة اقتصادية مرنة تقبل المعطيات العالمية والمتغيرات الاقتصادية التى ترتبط بتغير الخريطة التنافسية للموانئ، ودخول موانئ جديدة منافسة للموانئ المصرية فى حوض البحر المتوسط، أسوة بهيئة قناة السويس التى لديها وحدة اقتصادية تتولى مراجعة السوق العالمية، وحركة التجارة وأسعار البترول والقدرات التنافسية للممرات الملاحية قبل اتخاذ أى قرارات متعلقة بتقدير رسوم العبور للسفن، فضلا عن قيامها بإصدار منشورات بتخفيضات لسفن الرحلات الطويلة وسفن السياحة وغيرها.

وأكد «النادى» أن الخطوط الملاحية لا تعرف السياسة ولكن تحكمها الجدوى الاقتصادية، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الدولة المصرية تخدم صناعة تداول الحاويات «الترانزيت» فى ميناء شرق بورسعيد الذى يمثل %90 من حجم التداول بالميناء.

وأضاف أن الحوافز التسويقية التى تم منحها للخطوط الملاحية جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، وتراعى متغيرات السوق العالمية وأسعار سلسلة الخدمات التى تحكم هذه الصناعة، وتعكس للمستثمر مدى المرونة التى يتمتع بها صناع القرار فى الاستجابة للتحديات والمتغيرات فى مجال النقل واللوجستيات.

وأشار إلى أن الشركة بدأت نشاطها فى مصر عام 2004 وحققت نجاحات كبيرة حتى 2015 إلى أن شهدت حركة التجارة العالمية تراجعا، فضلا عن المتغيرات المؤثرة فى صناعة النقل البحرى واللوجستيات.

وتابع: «كان لزاما على شركة قناة السويس للحاويات، أن تتحرك بالتعاون مع الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، وبدأنا حينها مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تحسن الوضع، وجاءت القرارات الأخير يخفض بعض الرسوم نتاج حوار مستمر على مدار العامين الماضيين مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالنقل البحرى، خصوصا هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة النقل».

وأوضح أن الشركة تعمل على عودة الخطوط الملاحية من عملاء المحطة من خارج مصر، وخصما من نصيب موانئ الدول المنافسة، لافتا إلى أن وجود الخط الملاحى داخل أى ميناء مصرى لا يمثل خسارة للمحطة طالما ظل داخل الدولة حتى لو غير وجهته أو حول خدماته من شرق بورسعيد إلى ميناء مصرى آخر، كما حدث بعد إغلاق كوبرى السلام وصعوبة وصول الشاحنات المحملة ببضائع الصادر والوارد لميناء شرق بورسعيد، نظرا لعدم توافر معديات كافية، فلجأ بعض عملاء الشركة لميناء دمياط أو غرب بورسعيد.

وقال إن الهدف الرئيسى للشركة هو جذب تجارة الترانزيت للميناء باعتباره النشاط الرئيسى، وزيادة نصيب مصر من هذه التجارة المهمة، لافتا إلى أن الخط الملاحى «ميرسك» من أكبر الخطوط العالمية الناقلة لتجارة الترانزيت، وبلغ عدد السفن التابعة له والتى عبرت قناة السويس العام الماضى 984 سددت 540 مليون دولار.

وحول خطة السويس للحاويات لتأهيل ورفع كفاءة الأوناش والمعدات لمواجهة الزيادة فى أعداد السفن، لفت «النادى» إلى أن الشركة تملك 21 ونشا، منها 6 تم استقدامهم مؤخرا من أحدث الطرازات فى العالم، للتعامل مع السفن التجارية العملاقة حمولة 18 ألف حاوية، ومن المقرر أن تتعاقد على ثلاثة أوناش جديدة فى الخطة الاستثمارية المستقبلية، لتلبية احتياجات التعامل مع الأجيال الجديدة من السفن حمولة 22 ألف حاوية، ولاستكمال طاقة المحطة من الأوناش، بالإضافة إلى تحديث ورفع كفاءة الأوناش الموجودة.

وأشار إلى أن جملة الاستثمارات التى تم ضخها حتى الآن 850 مليون دولار، تمثلت فى أعمال رفع كفاءة للمرحلة الأولى من رصيف الشركة بطول 1200 مترا ليصبح 2400 مترا وعلى أعلى جاهزية لاستقبال أحدث السفن العملاقة، والتى تصل حمولتها لأكثر من 22 ألف حاوية، خاصة بعد دعمه بأحدث 6 أوناش رصيف قادرة على التداول، على تلك السفن ضمن منظومة خدمية وفقا للمعايير العالمية.

ولفت إلى أن الحكم على فاعلية قرارات تخفيض الرسوم التى أصدرتها الهيئة الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة النقل، ومدى قدرتها على جذب الخطوط الملاحية التى غادرت لموانئ اليونان، يحتاج إلى ما لايقل عن ثلاثة أشهر حتى تعيد هذه الخطوط حسابات التشغيل، والتكلفة فى ضوء التخفيضات الجديدة ووفق عدة اعتبارات منها تكلفة التشغيل فى الموانئ المنافسة أيضا.

وتوقع أن يزيد إقبال السفن الكبيرة التى تزيد عن 354 مترا على ميناء شرق بورسعيد، لأنها الأكثر تضررا من الرسوم الكبيرة التى تم فرضها مؤخرا، وذلك بعد ربط الحوافز التسويقية مع حجم التداول وألغاء الرسوم الإضافية على السفن العملاقة.

وقال إن شركته تدرس مع شركائها المصريين والأجانب وضع حلول بديلة لمواجهة أى احتمالات ممكنة ويقدر الشركاء مايقوم به الفريق «مميش» رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس، من أعمال تطوير للخدمات الملاحية، وأعمال التكريك فى الموانئ التابعة له،

وطلب النادى بإعادة هيكلة باقى الرسوم فى ميناء شرق بورسعيد وخاصة رسوم القطر والموانى والمنائر، مشددا على أن بناء الأنفاق على الخط العرضى لقناة السويس، سيحدث نقلة نوعية فى خدمات الصادر والوارد التى انخفضت بسبب معوقات نقل البضائع وصعوبة وصولها لميناء شرق بورسعيد، وطول ساعات انتظار المعديات وتكدس الشاحنات على جانبى الطريق المؤدى للميناء الشرقى.

من ناحية أخرى، أكد «النادى» أنه لايوجد أى اتجاه لقناة السويس للحاويات للدخول فى شراكة مع الهيئة الاقتصادية، لتكوين شركة تنمية رئيسية، مشيرا إلى أن «ميرسك» مشغل موانئ، وهيئة قناة السويس تملك %5 من أسهم قناة السويس للحاويات، وتملك شركة «الرباط» التابعة لها %5.3.