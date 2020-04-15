«قناة السويس للحاويات» تستهدف تداول 3.1 مليون حاوية فى 2020

قال لارس فانج كريستنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لقناة السويس للحاويات، إنها تستهدف تداول3.1 مليون حاوية خلال العام الحالى، وهو الرقم نفسه الذى حققته العام الماضى، رغم الصعوبات المرتبطة بتأثير فيروس كورونا.

وأضاف – فى تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس – أن الصعوبات الحالية أمام الشركة تتمثل فى تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، فضلا عن أن قناة السويس للحاويات تنفذ حاليا استثمارات بقيمة 50 مليون دولار داخل المحطة.

وتشمل الاستثمارات إحلال وتجديد الأسطول من الأوناش للرصيف الحالى، لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة، وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالميا.

وأعلن المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من عام 2020، مشيرا إلى أن الأداء ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، شملت ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بنسبة %80.5 وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة %36.4 والحاويات الصادرة بنسبة %77.3 والحاويات الواردة بنسبة %19.5 كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة %27. وارتفعت أعداد السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد خلال مارس الماضى بنسبة %17.6 وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة %15.5 والحاويات الواردة بنسبة %7 والصادرة بنسبة %78.7 للشهر نفسه من العام الماضى