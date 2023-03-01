قناة السويس للحاويات تدرب طلاب جامعة شرق بورسعيد على صيانة وتشغيل السفن (صور)

تدرس شركة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد سبل التعاون المشترك مع جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

وذلك بهدف تطوير المهارات العملية والعلمية لدى الطلاب وإتاحة فرص التدريب والعمل في مجال الموانئ والسفن.

واستقبل الدكتور مدحت عوض الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية والدكتور محمد إسماعيل بسيوني نائب رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية والدكتور مصطفى محمد مدير برنامج تشغيل وصيانة السفن، وفد من شركة قناة السويس للحاويات SCCT ضم سامح حجاج مدير إدارة الموارد البشرية. ومحمد خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية. كما ضم الوفد مهند ريحان مدير العمليات. وأشرف عبد الشافي مدير الإدارة الهندسية. ومحمد حسن مدير صيانه الأوناش. ومعتز الكتاتنى مدير مساعد العلاقات العامة والحكومية بالشركة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء نظام الدراسة والخطة الدراسية بالجامعة ومميزات و اهمية التدريب لطلاب الجامعة التكنولوجية. ولفت أن برنامج تشغيل وصيانة السفن من اهم مجالات التدريب التي تتفق مع الخطة الدراسية للقسم وإضافة قوية لتهيئة طلاب جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية لسوق العمل.

وتعد شركة قناة السويس للحاويات SCCT هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطوراً بين موانئ شرق وجنوب المتوسط، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي مصري تديره شركة APM Terminals ، إحدى شركات مجموعة AP Moller Maersk إذ تحتل APM Terminals أحد أذرع Maersk لمحطات التداول أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.

وتساهم شركة كوسكو بنسبة 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من اجمالى حصص المساهمين بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.

وتنتهج الشركه منذ بدء عملها عام 2004 خطة تدريب سنوية لشباب الخريجين بالتعاون مع الأكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يتم خلالها إلحاق الخريجين بمختلف أقسام محطة الحاويات بقصد تأهيلهم لسوق العمل.